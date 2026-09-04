Ajker Patrika
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বগুড়ায় পথচারী নারীকে বাঁচাতে গিয়ে খাদে পড়ল প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি, হাসপাতালে নেওয়ার পর নারীর মৃত্যু

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ৫২
বগুড়ায় পথচারী নারীকে বাঁচাতে গিয়ে খাদে পড়ল প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি, হাসপাতালে নেওয়ার পর নারীর মৃত্যু
আজ সকাল ৯টার দিকে মোকামতলা-জয়পুরহাট সড়কে প্রতিমন্ত্রীর গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শিবগঞ্জে এক পথচারী বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে জনপ্রশাসন ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারীর গাড়ি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গেছে। গাড়ির ধাক্কায় আহত নারী ফিরোজা বেগম (৫৫) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। প্রতিমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীও সামান্য আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে মোকামতলা-জয়পুরহাট সড়কের শিবগঞ্জ উপজেলার গোপীনাথপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফিরোজা বেগম শিবগঞ্জ উপজেলার কিচক ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দিনের স্ত্রী।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার বাসভবন থেকে জয়পুরহাটে যাচ্ছিলেন। তাঁদের গাড়ির সামনে পুলিশ প্রটেকশনের একটি গাড়ি ছিল। গোপীনাথপুর এলাকায় ফিরোজা বেগম সড়ক পার হওয়ার সময় হঠাৎ প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির সামনে চলে আসেন। এ সময় গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি সড়কে পড়ে যান এবং তাঁর ডান পা ভেঙে যায়।

ফিরোজা বেগমকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে প্রতিমন্ত্রীর গাড়িটি সড়কের ডান পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে প্রতিমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী সামান্য আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ প্রটেকশনের সদস্যরা এগিয়ে এসে প্রতিমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁরা পুলিশ প্রটেকশনের গাড়িতে করে জয়পুরহাটের উদ্দেশে রওনা হন।

এদিকে, আহত ফিরোজা বেগমকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বগুড়ার টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী বলেন, ফিরোজা বেগমের মরদেহ হাসপাতালের পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। নিহতের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে আছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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