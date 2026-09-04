Ajker Patrika
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ঢাকা ব্যাংক নিয়োগ দেবে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ঢাকা ব্যাংক নিয়োগ দেবে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন বিভাগে ‘করপোরেট/এসএমই ডকুমেন্টেশন ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন।

পদের নাম: করপোরেট/এসএমই ডকুমেন্টেশন ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনেমেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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