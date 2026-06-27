Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের হালিশহরে মো. সিদ্দিক কাজী (৩৫) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুরে নগরের হালিশহর থানাধীন ছোটপুল কাঁচাবাজারে ফার্নিচারের একটি কারখানার লোহার রেলিংয়ের সঙ্গে ঝুলানো অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয়।

আজ শনিবার (২৭ জুন) বিষয়টি জানাজানি হয়।

নিহত সিদ্দিক কাজী ছোটপুল বাজারটিতে ফার্ম ফ্রেশ নামের একটি দুগ্ধজাত প্রতিষ্ঠানের ডিলারের বিক্রয়কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মুহাম্মদ সুলতান আহসান উদ্দীন শনিবার দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড—তা লাশের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে জানা যাবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগহালিশহরজেলার খবরযুবক
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