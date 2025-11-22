Ajker Patrika

মিরসরাইয়ে বিয়েবাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে তৈরি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে একটি বিয়েবাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের হাজীশ্বরাই গ্রামের প্রবাসী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার বাড়িতে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা এক লাখ টাকা কেড়ে নিয়ে গেছে ডাকাতেরা।

জানা গেছে, প্রবাসী মান্নান ভূঁইয়ার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে গতকাল দুপুরে বাড়িতে অনুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যায় কনেকে নিয়ে বরপক্ষ চলে যায়। বাড়িতে মান্নান ভূঁইয়ার বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন ছিলেন। রাত ৩টার দিকে একদল ডাকাত দোতলা বাড়ির সদর দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে। তারা বাড়িতে থাকা লোকজনকে বেঁধে স্বর্ণালংকার ও ঘরের নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ও ভুক্তভোগী পরিবারের আত্মীয় মো. নুরুল আনোয়ার বলেন, ডাকাতেরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে অন্তত ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ এক লাখ টাকা ও মূল্যবান মালামাল নিয়ে গেছে। ঘটনার পর বাড়ির সবাই আতঙ্কে আছেন। আজ শনিবার বউভাত হলেও মেয়ের পরিবারের কেউ যেতে পারছেন না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, ‘রাতে যে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, তার আশপাশেই আমাদের টহল টিম ও স্থানীয় গ্রাম পাহারাদার ছিল। খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়েছি। ডাকাত দল বাড়ির পেছনের ধানখেত দিয়ে পালিয়ে গেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘চক্রটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককেন্দ্রিক আশপাশের বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি করে আবার চলে যায়। চক্রটিকে ধরতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।’

বিষয়:

মিরসরাইডাকাতিবিয়েচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
