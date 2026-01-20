Ajker Patrika

মিরসরাইয়ে লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল সবজি ব্যবসায়ীর

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিরসরাইয়ে লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল সবজি ব্যবসায়ীর
নিহত হুমায়ুন কবির। ছবি: সংগৃহীত

মিরসরাইয়ে লরির ধাক্কায় হুমায়ুন কবির (২৫) নামের এক সবজি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের মিঠাছড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হুমায়ুন কবির মিরসরাই সদর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক বদিউল আলমের ছেলে। হুমায়ুনের এক মাস বয়সী পুত্রসন্তান রয়েছে।

নিহত ব্যক্তির বন্ধু আকাশ ভূঁইয়া জানান, হুমায়ুন প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে মিঠাছড়া বাজারে সবজি বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। বাড়ির রাস্তা থেকে মহাসড়কে ওঠার সময় চট্টগ্রামমুখী একটি লরি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাকারিয়া বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন সম্পন্ন করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরব্যবসায়ী
এলাকার খবর
