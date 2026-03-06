জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
একটি মার্কিন থাড রাডার ব্যবস্থা। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক ‘থাড’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাডার সিস্টেম গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইরান। জর্ডানের মুওয়াফফাক সালতি বিমান ঘাঁটিতে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে সিএনএনের এক সাম্প্রতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

গতকাল সোমবার (৩ মার্চ) সংগৃহীত স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, ইরান থেকে প্রায় ৫০০ মাইলেরও বেশি দূরে অবস্থিত এই রাডারটি নিখুঁত নিশানায় ধ্বংস করা হয়েছে। এটি মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য একটি বড় কৌশলগত ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রাডারটির গুরুত্ব ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা

বিশেষজ্ঞদের মতে, ধ্বংস হওয়া রাডারটি ‘থাড’ ব্যবস্থার মূল ‘চোখ’ হিসেবে কাজ করত। এটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করা এবং তা মাঝ আকাশে ধ্বংস করার জন্য ইন্টারসেপ্টরগুলোকে লক্ষ্যবস্তু চিনিয়ে দিতে ব্যবহৃত হতো। স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সাম্প্রতিক সংঘাতের শুরুর দিকেই রাডারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ইরানের এই হামলার আওতা কেবল জর্ডানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) দুটি স্থানেও একই ধরনের রাডার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। তবে আমিরাতে থাকা সরঞ্জামগুলোর ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্যাটেলাইট চিত্রে জর্ডানে থাড রাডার ব্যবস্থা ধ্বংসের প্রমাণ। ছবি: সিএনএন
স্যাটেলাইট চিত্রে জর্ডানে থাড রাডার ব্যবস্থা ধ্বংসের প্রমাণ। ছবি: সিএনএন

কৌশলগত প্রভাব

প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, থাড রাডার ধ্বংস হওয়ার ফলে ওই অঞ্চলে মার্কিন ও মিত্রবাহিনীর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই রাডার ছাড়া থাড ব্যাটারিগুলো কার্যকরভাবে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত বা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

ওয়াশিংটন বা পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এই ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এই ঘটনা সংঘাতের মোড় নতুন দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রক্ষেপণাস্ত্রহামলাইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
এলাকার খবর
