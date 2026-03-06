ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধে সরাসরি মস্কোর জড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সঙ্গে পরিচিত একাধিক সূত্রের বরাতে সিএনএন জানিয়েছে, রাশিয়া বর্তমানে ইরানকে মার্কিন সেনা, যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানের অবস্থান এবং গতিবিধি-সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, রাশিয়া মূলত তাদের মহাকাশে থাকা অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ধারণ করা ছবি ও তথ্য ইরানের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে। তবে এই সামরিক সহায়তার বিনিময়ে রাশিয়া ইরানের কাছ থেকে কী সুবিধা পাচ্ছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। সিএনএন এই বিষয়ে ক্রেমলিন ও ওয়াশিংটনে অবস্থিত রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তারা কোনো মন্তব্য করেনি।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম এই গোয়েন্দা তথ্যের খবরটি সামনে আনে। রাশিয়ার দেওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ইরানের কোনো হামলা পরিচালিত হয়েছে কি না, তা এখনো শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মার্কিন সেনাদের অবস্থান রয়েছে—এমন বেশ কয়েকটি জায়গায় ইরানি ড্রোন নিখুঁতভাবে আঘাত হেনেছে।
এর মধ্যে গত রোববার কুয়েতে মার্কিন সেনাদের একটি অস্থায়ী আবাসে এমনই এক ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ছয়জন সামরিক সদস্য নিহত হয়েছেন।
এদিকে মার্কিন গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য রয়েছে, চীন এখন পর্যন্ত সরাসরি এই যুদ্ধে না জড়ালেও তারা ইরানকে আর্থিক সহায়তা, যন্ত্রাংশ এবং ক্ষেপণাস্ত্রের বিভিন্ন পার্টস দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চীন মূলত ইরানি তেলের ওপর ব্যাপক নির্ভরশীল এবং তারা তেহরানকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদ জাহাজ চলাচলের নিশ্চয়তা দিতে চাপ দিয়ে আসছে।
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, চীন তাদের সমর্থনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক। তারা চায় যুদ্ধ দ্রুত শেষ হোক, কারণ, এই যুদ্ধ তাদের জ্বালানি সরবরাহকে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।
সিএনএন এই বিষয়ে ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের মন্তব্য জানতে চেয়েছে। অন্যদিকে সিআইএ এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গত বুধবার পেন্টাগনে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইরান যুদ্ধে রাশিয়া ও চীন আসলে কোনো বড় ‘ফ্যাক্টর’ নয়। তবে গত তিন বছর ধরে রাশিয়া ও ইরান ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন প্রযুক্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা চালিয়ে আসছে। ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইরান যেমন রাশিয়াকে ‘শাহেদ’ ড্রোন ও স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে সাহায্য করেছে এবং রাশিয়ায় ড্রোনের কারখানা তৈরিতে সহায়তা দিয়েছে, রাশিয়াও তার বদলে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি শক্তিশালী করতে কাজ করেছে।
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধের প্রভাব এবার ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলেও। সীমান্তে ড্রোন হামলার অভিযোগ তুলে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়াল এবার আজারবাইজান। দেশটির সরকার জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে তারা ইরান থেকে নিজেদের কূটনৈতিক কর্মীদের ফেরত নিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের ড্রোন হামলা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দেবে ইউক্রেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) তিনি জানান, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ পেলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের পক্ষ থেকে ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ ছাড়া এই যুদ্ধ বন্ধ করার আর কোনো বিকল্প পথ নেই। তেহরান যদি এই দাবি মেনে নেয় এবং নতুন নেতৃত্ব নিয়োগ করে, তবে দেশটির অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধের লেলিহান শিখা এখনো সরাসরি চীনের মূল ভূখণ্ডে আঘাত করেনি, কিন্তু এর আঁচ ইতিমধ্যেই বেইজিংয়ের নীতিনির্ধারণী মহলে লাগতে শুরু করেছে। স্বল্প মেয়াদে চীনের হাতে কয়েক মাসের জ্বালানি তেল মজুত এবং রাশিয়ার সহায়তার সুযোগ থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি সমীকরণ বেইজিংয়ের জন্য ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।৩ ঘণ্টা আগে