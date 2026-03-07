শাবিতে গাঁজা, ইয়াবাসহ ৪ নির্মাণশ্রমিক আটক

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) গাঁজা, ইয়াবাসহ চার নির্মাণশ্রমিককে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (৬ মার্চ) রাত ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক থেকে তাঁদেরকে আটক করেন প্রধান ফটকে দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মীরা। এদিকে একই রাতে মদসহ এক বহিরাগত রিকশাচালককে আটক করা হয়েছে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন নেত্রকোনার মদন থানার শের খানের ছেলে মো. সুজাত (৩০), মৌলভীবাজারের রাজনগরের শায়েস্তা মিয়ার ছেলে আফজাল হোসেন (২৬), রংপুরের শফিকুল ইসলামের ছেলে বাবু ইসলাম (২০), পাবনার আতাইকুলা থানার আশরাফ খানের ছেলে ফাহিম খান (২০) ও সেলিম খানের ছেলে সাকিব খান (১৫)। তাঁরা সবাই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন নির্মাণাধীন ভবনের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। অপর দিকে আকাশ সরকার নামের এক বহিরাগত রিকশাচালককে মাদকসহ আটক করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মী তাপস দাস বলেন, ‘গেট থেকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার সময় তাঁর হাঁটুতে প্যান্ট ভাঁজ করা ছিল। সেখান থেকেই আমাদের সন্দেহ হয়। সে অনুযায়ী তল্লাশি চালালে তাঁর কাছে চার প্যাকেট গাঁজা পাওয়া যায়। প্রক্টর অফিসে জানাই। এর কিছুক্ষণ পরে আরও কয়েকজন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁদেরও তল্লাশি করে গাঁজা ও ইয়াবা উদ্ধার করি।’
এ বিষয়ে সহকারী প্রক্টর ড. মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, ‘নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদেরকে আটক করে আমাদের জানিয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এসেছি। তাঁদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হবে। পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।’
ইফতারের সময় খাবার স্যালাইন ভেবে কৃষিজমিতে ব্যবহারের জন্য রাখা কীটনাশক মেশানো পানি পান করে একই পরিবারের তিনজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (৬ মার্চ) সন্ধ্যায় নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার চিলাহাটি কাওলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। অসুস্থ ব্যক্তিরা বর্তমানে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য...২২ মিনিট আগে
রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের বিড়াবাড়ি বাজারে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৭ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। আজ শনিবার ভোর ৪টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে চ্যানেল আই অফিসের সামনে ইউটার্ন নেওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় যাত্রী ও চালককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়।২ ঘণ্টা আগে
ভিডিওতে দেখা যায়, নেতা-কর্মীরা ‘ঐতিহাসিক ৭ মার্চ সফল হোক’ লেখা একটি ব্যানার হাতে সমবেত হন। ব্যানারে শেখ মুজিবুর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন অপুর ছবি রয়েছে। ব্যানারের নিচে ‘শরীয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী সংগঠন’ লেখা।২ ঘণ্টা আগে