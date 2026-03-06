আন্তর্জাতিক শিশু যৌনপাচার চক্রে জড়িত সন্দেহে বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে এফবিআই

আন্তর্জাতিক শিশু যৌনপাচার নেটওয়ার্ক পরিচালনার অভিযোগে দীর্ঘ দুই বছর ধরে পলাতক বাংলাদেশি নাগরিক জুবাইদুল আমিনকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই (এফবিআই)। মালয়েশিয়া থেকে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আজ শুক্রবার এফবিআই-এর পরিচালক কাশ প্যাটেল এক্স হ্যান্ডলে এ তথ্য জানিয়েছেন।
এফবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জুবাইদুল আমিনের বিরুদ্ধে ২০২২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশুদের যৌন শোষণের একটি বড় চক্র চালানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। এরপর থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তারে জাল বিছিয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দারা।
এফবিআই-এর কুয়ালালামপুর শাখা এবং মালয়েশিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় দেশটিতে আত্মগোপনে থাকা জুবাইদুলকে আটক করা হয়। গত রাতে এফবিআই-এর অ্যাঙ্কোরেজ শাখা তাঁকে মালয়েশিয়া থেকে উড়োজাহাজে করে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় নিয়ে আসে। আজই তাঁকে স্থানীয় আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।
এফবিআই জানিয়েছে, এই মামলার তদন্তে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। জুবাইদুলের এই আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং তারা কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করত, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।
ভারতের আসাম রাজ্যের কার্বি আংলং জেলায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে একটি সুখোই সু–৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে দেশটির বিমানবাহিনীর দুই পাইলট নিহত হয়েছেন। ভারতীয় বিমানবাহিনী বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২৯ মিনিট আগে
বিশ্ব জ্বালানি বাজারের টানাপোড়েনের মাঝেই ভারতের জন্য সাময়িক স্বস্তির খবর। আজ শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ঘোষণা দিয়েছেন, ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলোকে রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ৩০ দিনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহে ভারতের প্রবেশাধিকার সাময়িকভাবে বাড়ল।৩৯ মিনিট আগে
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মিত্রদেশগুলোর দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে তেহরানের শাসকগোষ্ঠী।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (এসএনএসসি) সেক্রেটারি আলী লারিজানি বলেছেন, ইরানের পবিত্র ভূমিতে ‘জাহান্নামবাসীদের’ জন্য কোনো জায়গা নেই। তিনি অঙ্গীকার করেছেন, মার্কিন বাহিনী যদি বেপরোয়াভাবে ইরানের মাটিতে পা রাখে তবে তাঁর দেশ হাজার হাজার সেনাকে হত্যা ও বন্দি করবে।২ ঘণ্টা আগে