Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আন্তর্জাতিক শিশু যৌনপাচার চক্রে জড়িত সন্দেহে বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে এফবিআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ মার্চ ২০২৬, ১০: ৫৬
আন্তর্জাতিক শিশু যৌনপাচার চক্রে জড়িত সন্দেহে বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে এফবিআই

আন্তর্জাতিক শিশু যৌনপাচার নেটওয়ার্ক পরিচালনার অভিযোগে দীর্ঘ দুই বছর ধরে পলাতক বাংলাদেশি নাগরিক জুবাইদুল আমিনকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই (এফবিআই)। মালয়েশিয়া থেকে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আজ শুক্রবার এফবিআই-এর পরিচালক কাশ প্যাটেল এক্স হ্যান্ডলে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এফবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জুবাইদুল আমিনের বিরুদ্ধে ২০২২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশুদের যৌন শোষণের একটি বড় চক্র চালানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। এরপর থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তারে জাল বিছিয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দারা।

এফবিআই-এর কুয়ালালামপুর শাখা এবং মালয়েশিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় দেশটিতে আত্মগোপনে থাকা জুবাইদুলকে আটক করা হয়। গত রাতে এফবিআই-এর অ্যাঙ্কোরেজ শাখা তাঁকে মালয়েশিয়া থেকে উড়োজাহাজে করে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় নিয়ে আসে। আজই তাঁকে স্থানীয় আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।

এফবিআই জানিয়েছে, এই মামলার তদন্তে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। জুবাইদুলের এই আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং তারা কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করত, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

এফবিআইমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রগ্রেপ্তারবাংলাদেশিশিশু
