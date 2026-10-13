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চট্টগ্রাম

সোমবার দুপুর থেকে এক কক্ষে অবরুদ্ধ চুয়েট ভিসি, রাতভর পাহারা শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ০৯: ৩৫
সোমবার দুপুর থেকে এক কক্ষে অবরুদ্ধ চুয়েট ভিসি, রাতভর পাহারা শিক্ষার্থীদের
চুয়েটের ভিসির কার্যালয়ের বাইরে বসে রাতে খাবার খাচ্ছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) নতুন উপাচার্য অধ্যাপক শেখ শরিফুল আলম। আর কার্যালয়ের সামনে খিচুড়ি খেয়ে রাতভর অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে গেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সোমবার (১২ অক্টোবর) দিনভর উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পর রাত পেরিয়ে মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকালেও ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অনড় শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, এ দাবি পূরণ ছাড়া সংকট নিরসনের আর কোনো পথ নেই।

সোমবার সকালে প্রশাসনিক ভবনের তালা ভেঙে নিজ কার্যালয়ে প্রবেশ করেন নতুন উপাচার্য অধ্যাপক শেখ শরিফুল আলম। পরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে তিনি কার্যালয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। রাতভর উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে পাহারা দেন শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার সকালেও তাঁদের অবস্থান অব্যাহত রয়েছে।

সোমবার রাতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন রাউজানের সহকারী কমিশনার (ভূমি) অংছিং মারমা। এ সময় শিক্ষার্থীরা জানান, উপাচার্যের পদত্যাগ ছাড়া সংকট সমাধানের আর কোনো পথ খোলা নেই।

তথ্যমতে, গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন ও শাটডাউন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমকে পুনর্বহালসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন তাঁরা।

এদিকে, চুয়েটের চলমান সংকট নিরসন এবং শিক্ষার্থীদের বাসে হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে রাজধানীতে মানববন্ধনের ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকাস্থ চুয়েটের শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় রাজধানীর শাহবাগ চত্বরে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

বিষয়:

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