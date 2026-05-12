Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কে মোটর মালিক গ্রুপের ধর্মঘট চলছে

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কে মোটর মালিক গ্রুপের ধর্মঘট চলছে
হবিগঞ্জ পৌর বাস টার্মিনাল থেকে আজ সকাল ৭টার পর কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সদস্যসচিবের নেতৃত্বে হবিগঞ্জ-সিলেট রুটে বিরতিহীন বাস চলাচলে বাধা দেওয়া ও আটকে রাখার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করছে হবিগঞ্জ মোটর মালিক গ্রুপ। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর ফলে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছে।

হবিগঞ্জ মোটর মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সোহেল চৌধুরী বলেন, ‘গত রোববার সকাল ৭টা থেকে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আব্দুর রহিম রিপনের ক্ষমতাবলে তার লোকজন শেরপুর নামক স্থানে হবিগঞ্জ-সিলেট বিরতিহীন বাস আটক করে রাখছে। দুই দিনে ৩৫-৪০টি গাড়ি আটক করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রায় ২০০ শ্রমিক সেখানে অনিরাপদ অবস্থায় রয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে হবিগঞ্জ মোটর মালিক সমিতি গতকাল সোমবার থেকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আব্দুর রহিম রিপনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে মিটিংয়ে আছেন বলে ফোন কেটে দেন।

হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. জি এম সরফরাজ বলেন, ‘মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সকালে কথা হয়েছে। উনাকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছি। তিনি ৩টার দিকে মৌলভীবাজারের বাস মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত জানাবেন।’

এদিকে, কোনো ঘোষণা ছাড়াই বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে যাত্রীরা। বাসস্ট্যান্ডে এসে যাত্রীরা জানতে পারছে বাস চলাচল বন্ধ। ফলে যাত্রীরা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় শায়েস্তাগঞ্জ যাচ্ছে। সেখান থেকে বাসে গন্তব্যে যাচ্ছে। আর এই সুযোগে অটোরিকশাচালকেরা ভাড়া বেশি আদায় করছেন।

বিষয়:

মৌলভীবাজারহবিগঞ্জধর্মঘটবাসসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

আজকের পত্রিকার দুর্গাপুর প্রতিনিধির বাবার ইন্তেকাল

আজকের পত্রিকার দুর্গাপুর প্রতিনিধির বাবার ইন্তেকাল

শ্রীপুরে পিকআপের নিচে চাপা পড়ে রিকশাচালক নিহত

শ্রীপুরে পিকআপের নিচে চাপা পড়ে রিকশাচালক নিহত

ফটিকছড়িতে বাস-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

ফটিকছড়িতে বাস-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

ফেনীতে বাসচাপায় বাবা-ছেলে নিহত, আহত ভাগনা

ফেনীতে বাসচাপায় বাবা-ছেলে নিহত, আহত ভাগনা