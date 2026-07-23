Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কার করলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কার করলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা
টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত চাতরী ইউনিয়নের কেঁয়াগড়-চাতরী সংযোগ সড়ক স্বেচ্ছাশ্রমে সংস্কার করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত চাতরী ইউনিয়নের কেঁয়াগড়-চাতরী সংযোগ সড়ক স্বেচ্ছাশ্রমে সংস্কার করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিএনপি নেতা আলহাজ মো. শহিদুল আলমের অর্থায়নে এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের স্বেচ্ছাশ্রমে সড়কটি সংস্কার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বন্যার কারণে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কেঁয়াগড়-চাতরী সংযোগ সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে রোগী পরিবহন, কৃষিপণ্য আনা-নেওয়া এবং চাকরিজীবীদের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। সড়কটি সংস্কার হওয়ায় এলাকাবাসীর দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

বিএনপি নেতা আলহাজ মো. শহিদুল আলম বলেন, ‘সবার আগে দেশ’ স্লোগানকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে সড়কটি সংস্কার করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

আনোয়ারা নাগরিক ফোরামের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট হারুনুর রশীদ বলেন, মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

বিষয়:

বৃষ্টিপাতবিএনপিসড়কস্বেচ্ছাশ্রমচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরপাহাড়ি ঢল
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