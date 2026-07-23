Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জ কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু
বাবলু মণ্ডল। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবলু মণ্ডল (৫২) নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সকাল পৌনে ১১টার দিকে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবলু মণ্ডল সদর উপজেলার পূর্ব বাহুকা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে। তিনি সদর উপজেলার রতনকান্দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার রফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সদর থানায় দায়ের হওয়া একটি বিস্ফোরক মামলায় বাবলু মণ্ডলকে গত ২২ জুন হাজতি হিসেবে কারাগারে আনা হয়।

রফিকুল ইসলাম আরও জানান, কারাগারে আসার পর থেকেই বাবলু মণ্ডল শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন এবং চলাফেরা কম করতেন। বুধবার রাত পৌনে ৮টার দিকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জেল সুপার বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জচিকিৎসামৃত্যুহাসপাতালরাজশাহী বিভাগকারাগার
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