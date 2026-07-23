সিরাজগঞ্জ কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবলু মণ্ডল (৫২) নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সকাল পৌনে ১১টার দিকে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবলু মণ্ডল সদর উপজেলার পূর্ব বাহুকা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে। তিনি সদর উপজেলার রতনকান্দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।
সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার রফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সদর থানায় দায়ের হওয়া একটি বিস্ফোরক মামলায় বাবলু মণ্ডলকে গত ২২ জুন হাজতি হিসেবে কারাগারে আনা হয়।
রফিকুল ইসলাম আরও জানান, কারাগারে আসার পর থেকেই বাবলু মণ্ডল শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন এবং চলাফেরা কম করতেন। বুধবার রাত পৌনে ৮টার দিকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
জেল সুপার বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের বিবি আয়শা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সাত্তারকে মারধর, প্রাণনাশের হুমকি ও নগদ ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার সকাল...৩ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স (এনসিসি) ব্যাংক পিএলসি পাটগ্রাম শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বেলা ১২ টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে আর্থিক সাক্ষরতা...১৮ মিনিট আগে
বরিশালের গৌরনদী পৌর এলাকার স্কুলে মিড-ডে মিল কর্মসূচির অধীনে দেওয়া শিশুদের খাবারে এবার বানরুটির মধ্যে পাওয়া গেল ধারালো ব্লেড। আজ বৃহস্পতিবার হরিসেনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিনে প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রী রুটি ছিঁড়ে খেতে গিয়ে ব্লেডটি দেখতে পায়। বিষয়টি শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
চিত্রনায়ক সালমান শাহ (চৌধুরী মুহাম্মদ শাহরিয়ার ইমন) হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়ে আগামী ৩০ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা এই তারিখ ধার্য করেন।১ ঘণ্টা আগে