খুলনায় পুকুরে ডুবে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু

খুলনা নগরীর সিএন্ডবি কলোনির দারুস সালাম জামে মসজিদের পাশের পুকুরে গোসল করতে গিয়ে খুলনা পাবলিক কলেজের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী শাহেদ মাহমুদ (৮) পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাহেদ মাহমুদের বাবা আব্দুর রহমান একজন ব্যবসায়ী। মা ইউসিবিএল ব্যাংকের কর্মকর্তা।
ঘটনার সময় শিশুটির বাবা ও বড় ভাই বাসায় ছিলেন। তাঁরা জানান, শাহেদ সাঁতার জানত।
শোকার্ত বাবা আব্দুর রহমান বলেন, ‘গোসল করবে জানিয়ে শাহেদ বাসা থেকে বের হয়। একটু পরে পুকুরে তার লাশ ভেসে ওঠে।’
আব্দুর রহমান জানান, আজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর দারুস সালাম জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে নামাজে জানাজা শেষে শাহেদকে নগরীর গোয়ালখালী কবরস্থানে দাফন করা হবে।
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