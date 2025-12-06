টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে গিলকে নিয়ে সুখবর পেল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। মাঠে ফেরা নিয়ে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্স (সিওই)। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার সম্ভাবনা আছে গিলের।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে তৃতীয় দিনেই স্বাগতিকেদের ৩০ রানে হারায় অতিথিরা। সে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ব্যাটিং করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করেন গিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছেড়েই রেহাই পাননি গিল। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। টানা দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গিল।
হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই রিহ্যাব শুরু করেন গিল। মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। এবার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে গিলের। গিলের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স জানিয়েছে, গিল সফলভাবে রিহ্যাবের সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। সব সংস্করণে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে।’
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। মাঠে ফেরা নিয়ে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্স (সিওই)। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার সম্ভাবনা আছে গিলের।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে তৃতীয় দিনেই স্বাগতিকেদের ৩০ রানে হারায় অতিথিরা। সে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ব্যাটিং করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করেন গিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছেড়েই রেহাই পাননি গিল। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। টানা দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গিল।
হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই রিহ্যাব শুরু করেন গিল। মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। এবার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে গিলের। গিলের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স জানিয়েছে, গিল সফলভাবে রিহ্যাবের সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। সব সংস্করণে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। মাঠে ফেরা নিয়ে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্স (সিওই)। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার সম্ভাবনা আছে গিলের।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে তৃতীয় দিনেই স্বাগতিকেদের ৩০ রানে হারায় অতিথিরা। সে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ব্যাটিং করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করেন গিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছেড়েই রেহাই পাননি গিল। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। টানা দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গিল।
হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই রিহ্যাব শুরু করেন গিল। মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। এবার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে গিলের। গিলের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স জানিয়েছে, গিল সফলভাবে রিহ্যাবের সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। সব সংস্করণে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে।’
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। মাঠে ফেরা নিয়ে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্স (সিওই)। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার সম্ভাবনা আছে গিলের।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে তৃতীয় দিনেই স্বাগতিকেদের ৩০ রানে হারায় অতিথিরা। সে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ব্যাটিং করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করেন গিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছেড়েই রেহাই পাননি গিল। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। টানা দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গিল।
হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই রিহ্যাব শুরু করেন গিল। মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। এবার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে গিলের। গিলের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স জানিয়েছে, গিল সফলভাবে রিহ্যাবের সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। সব সংস্করণে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে।’
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।১ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।২ ঘণ্টা আগে
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।৩ ঘণ্টা আগে
সহজ গ্রুপ পড়েছে আর্জেন্টিনা–২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর এই কথাটি এখন সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা বিষয়টি নিয়ে একটু বেশিই খোঁচা দিচ্ছেন। এই আলোচনায় কঠিন বাস্তবতা সামনে আনলেন লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।
৫ ফিফটিতে ইংল্যান্ডকে দারুণ জবাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের করা ৩৩৪ রানের জবাবে ৫১১ রানে থামে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্টের পর ব্রিসবেনের প্রথম ইনিংসেও বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। ৭৫ রানে ৬ উইকেট নেন এই পেসার। বোলিংয়ের মতো ব্যাট হাতেও দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।
৩৭৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয দিনের খেলা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে অজিদের স্কোরবোর্ডে ৫০০ রানের বেশি তুলতে বড় ভূমিকা রাখেন স্টার্ক। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৭৭ রান এনে দেন তিনি। প্রথম ইনিংসে এটাই অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস। ৪৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করা নেসার এদিন ৬৩ রান করে আউট হন।
স্বাগতিকেদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ রান করেন জ্যাক ওয়েদারাল্ড। এছাড়া লাবুশেন ৬৫ ও স্মিথ করেন ৬১ রান। ১৫২ রানে ৪ উইকেট নেন ব্রাইডন কার্স। বেন স্টোকসের শিকার ৩ উইকেট। ১১৩ রান দেন ইংলিশ অধিনায়ক।
১৭৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ইংল্যান্ড। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ ১৩৪ রান। এখনো ৪৩ রানে পিছিয়ে আছে অতিথিরা। স্টোকস ও উইল জ্যাকস সমান ৪ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন। ৪৪ রান করেন জ্যাক ক্রলি। ওলি পোপের ব্যাট থেকে আসে ২৬ রান। স্টার্ক, নেসার ও স্কট বোল্যান্ড দুটি করে উইকেট নেন।
এর আগে পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে অ্যাশেজ সিরিজ শুরু করে ইংল্যান্ড। সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সফল হতে পারছে না তারা। আরও একটি হারের অপেক্ষায় স্টোকসরা।
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।
৫ ফিফটিতে ইংল্যান্ডকে দারুণ জবাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের করা ৩৩৪ রানের জবাবে ৫১১ রানে থামে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্টের পর ব্রিসবেনের প্রথম ইনিংসেও বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। ৭৫ রানে ৬ উইকেট নেন এই পেসার। বোলিংয়ের মতো ব্যাট হাতেও দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।
৩৭৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয দিনের খেলা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে অজিদের স্কোরবোর্ডে ৫০০ রানের বেশি তুলতে বড় ভূমিকা রাখেন স্টার্ক। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৭৭ রান এনে দেন তিনি। প্রথম ইনিংসে এটাই অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস। ৪৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করা নেসার এদিন ৬৩ রান করে আউট হন।
স্বাগতিকেদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ রান করেন জ্যাক ওয়েদারাল্ড। এছাড়া লাবুশেন ৬৫ ও স্মিথ করেন ৬১ রান। ১৫২ রানে ৪ উইকেট নেন ব্রাইডন কার্স। বেন স্টোকসের শিকার ৩ উইকেট। ১১৩ রান দেন ইংলিশ অধিনায়ক।
১৭৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ইংল্যান্ড। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ ১৩৪ রান। এখনো ৪৩ রানে পিছিয়ে আছে অতিথিরা। স্টোকস ও উইল জ্যাকস সমান ৪ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন। ৪৪ রান করেন জ্যাক ক্রলি। ওলি পোপের ব্যাট থেকে আসে ২৬ রান। স্টার্ক, নেসার ও স্কট বোল্যান্ড দুটি করে উইকেট নেন।
এর আগে পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে অ্যাশেজ সিরিজ শুরু করে ইংল্যান্ড। সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সফল হতে পারছে না তারা। আরও একটি হারের অপেক্ষায় স্টোকসরা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।২ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।২ ঘণ্টা আগে
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।৩ ঘণ্টা আগে
সহজ গ্রুপ পড়েছে আর্জেন্টিনা–২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর এই কথাটি এখন সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা বিষয়টি নিয়ে একটু বেশিই খোঁচা দিচ্ছেন। এই আলোচনায় কঠিন বাস্তবতা সামনে আনলেন লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়। পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে তারা।
বসুন্ধরা কিংস ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের মতো বড় দলের বিপক্ষে ড্র করা নবাগত পিডব্লিউডি আজ মাঠে নেমেছিল আরেকটি ঝলক দেখাতে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে মোহামেডানকে প্রথমার্ধে ভালোই টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা।
৩১ মিনিটে অবশ্য সুমন দাসের সঙ্গে সংঘর্ষে স্যামুয়েল বোয়াটেং বক্সের ভেতর পড়ে গেলে মোহামেডানের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে গোলের খাতা খুলতে তাই কোনো ভুল করেননি উজবেক মিডফিল্ডার মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভ। পরের গল্পটা কেবল বোয়াটেংয়ের। বিরতির পর মঞ্চটা নিজের করে নেন তিনি।
৬৭ মিনিটে মোহাম্মদ রাতুল ও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা গোলরক্ষক অনিক আহমেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে ফায়দা লুটেন বোয়াটেং। বক্সের বাইরে থেকে ফাকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। এর আগে ৬১ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্কে বেঁধে লাল কার্ড দেখেন পিডব্লিডির কোচ আনোয়ার হোসেন।
৭৭ মিনিটে আবারও পিডব্লিউডির ভুলের সূত্র ধরে আবারও ব্যবধান বাড়ান বোয়াটেং। সাফিউল হোসেনের চিপে দুই ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান তিনি। ৮২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড। এবারও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলকে বিপাকে ফেলেন অনিক। বক্সের ভেতর তাই দ্রুতই বোয়াটেংকে পাস দেন জুয়েল মিয়া। নিখুঁত প্লেসমেন্টের পর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বোয়াটেং। ফুটবল লিগের এবারের মৌসুমে প্রথম হ্যাটট্রিক এটি।
৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে উঠেছে মোহামেডান। ১২ ডিসেম্বর হাইভোল্টেজ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
মোহামেডানের জন্য দিনটি সুখের হলেও হোঁচট খেয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেড। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। হোঁচট খেয়ে তাই ৫ পয়েন্ট টেবিলের সাতে আছে মারুফুল হকের দল। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফর্টিস। মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তলানির দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জ। গোল তিনটি এসেছে সোলোমন কিং, অভিষেক লিম্বু ও আদামা জামেহর কাছ থেকে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে পুরান ঢাকার ক্লাবটি। গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে পুলিশ এফসি ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব।
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়। পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে তারা।
বসুন্ধরা কিংস ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের মতো বড় দলের বিপক্ষে ড্র করা নবাগত পিডব্লিউডি আজ মাঠে নেমেছিল আরেকটি ঝলক দেখাতে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে মোহামেডানকে প্রথমার্ধে ভালোই টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা।
৩১ মিনিটে অবশ্য সুমন দাসের সঙ্গে সংঘর্ষে স্যামুয়েল বোয়াটেং বক্সের ভেতর পড়ে গেলে মোহামেডানের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে গোলের খাতা খুলতে তাই কোনো ভুল করেননি উজবেক মিডফিল্ডার মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভ। পরের গল্পটা কেবল বোয়াটেংয়ের। বিরতির পর মঞ্চটা নিজের করে নেন তিনি।
৬৭ মিনিটে মোহাম্মদ রাতুল ও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা গোলরক্ষক অনিক আহমেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে ফায়দা লুটেন বোয়াটেং। বক্সের বাইরে থেকে ফাকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। এর আগে ৬১ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্কে বেঁধে লাল কার্ড দেখেন পিডব্লিডির কোচ আনোয়ার হোসেন।
৭৭ মিনিটে আবারও পিডব্লিউডির ভুলের সূত্র ধরে আবারও ব্যবধান বাড়ান বোয়াটেং। সাফিউল হোসেনের চিপে দুই ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান তিনি। ৮২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড। এবারও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলকে বিপাকে ফেলেন অনিক। বক্সের ভেতর তাই দ্রুতই বোয়াটেংকে পাস দেন জুয়েল মিয়া। নিখুঁত প্লেসমেন্টের পর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বোয়াটেং। ফুটবল লিগের এবারের মৌসুমে প্রথম হ্যাটট্রিক এটি।
৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে উঠেছে মোহামেডান। ১২ ডিসেম্বর হাইভোল্টেজ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
মোহামেডানের জন্য দিনটি সুখের হলেও হোঁচট খেয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেড। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। হোঁচট খেয়ে তাই ৫ পয়েন্ট টেবিলের সাতে আছে মারুফুল হকের দল। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফর্টিস। মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তলানির দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জ। গোল তিনটি এসেছে সোলোমন কিং, অভিষেক লিম্বু ও আদামা জামেহর কাছ থেকে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে পুরান ঢাকার ক্লাবটি। গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে পুলিশ এফসি ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।১ ঘণ্টা আগে
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।৩ ঘণ্টা আগে
সহজ গ্রুপ পড়েছে আর্জেন্টিনা–২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর এই কথাটি এখন সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা বিষয়টি নিয়ে একটু বেশিই খোঁচা দিচ্ছেন। এই আলোচনায় কঠিন বাস্তবতা সামনে আনলেন লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।
গ্রিভসের ২০২ *
ওয়েস্ট ইন্ডিজের চতুর্থ এবং টেস্ট ইতিহাসের সপ্তম ব্যাটার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন জাস্টিস গ্রিভস।
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে সফরকারী ব্যাটারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিও এটি।
৩৮৮
গ্রিভসের ফেস করা বলের সংখ্যা, চতুর্থ ইনিংসে কোনো উইন্ডিজ ব্যাটারের পক্ষে সর্বোচ্চ।
৪৫৭ /৬
লক্ষ্যতাড়ায় উইন্ডিজের রান। যা চতুর্থ ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ৫ উইকেটে ৬৫৪ তুলেছিল ইংল্যান্ড, ‘টাইমলেস’ টেস্টের যুগে, ১৯৩৯ সালে।
৯২৩
ক্রাইস্টচার্চে শেষ দুই ইনিংসে দুই দলের রান, যা টেস্টের শেষ দুই ইনিংসে চতুর্থ সর্বোচ্চ।
১৬৩.৩
ওভার ব্যাট করেছে উইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে, যা তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
৩৮৫
৭২ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ যোগ করে ৩৮৫ রান, যা ৪ উইকেটে খুইয়ে ফেলার পর চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ।
২৩৩
প্রথম শ্রেণিতে ক্যারিয়ারসেরা ৫৮* রান করতে ২৩৩ বল খেলেছেন কেমার রোচ। যা টেস্টের শেষ ইনিংসে আটে উইকেটে এসে সর্বোচ্চ বল খেলার রেকর্ড।
১৩৮
প্রথম টেস্ট ফিফটি পেতে ১৩৮ ইনিংস খেলেছেন রোচ, যা সর্বোচ্চ। প্রথম ফিফটি পাওয়ার আগে আগের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ড ছিল ১৩১, জেমস অ্যান্ডারসনের।
৭২
তাঁর ইনিংসের ১২৮ থেকে ২০০ বল পর্যন্ত টানা ৭২টি ডট বল খেলেছেন রোচ, যা পিটার নেভিল (৯০) ও স্টিভ ও’কিফের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ।
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।
গ্রিভসের ২০২ *
ওয়েস্ট ইন্ডিজের চতুর্থ এবং টেস্ট ইতিহাসের সপ্তম ব্যাটার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন জাস্টিস গ্রিভস।
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে সফরকারী ব্যাটারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিও এটি।
৩৮৮
গ্রিভসের ফেস করা বলের সংখ্যা, চতুর্থ ইনিংসে কোনো উইন্ডিজ ব্যাটারের পক্ষে সর্বোচ্চ।
৪৫৭ /৬
লক্ষ্যতাড়ায় উইন্ডিজের রান। যা চতুর্থ ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ৫ উইকেটে ৬৫৪ তুলেছিল ইংল্যান্ড, ‘টাইমলেস’ টেস্টের যুগে, ১৯৩৯ সালে।
৯২৩
ক্রাইস্টচার্চে শেষ দুই ইনিংসে দুই দলের রান, যা টেস্টের শেষ দুই ইনিংসে চতুর্থ সর্বোচ্চ।
১৬৩.৩
ওভার ব্যাট করেছে উইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে, যা তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
৩৮৫
৭২ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ যোগ করে ৩৮৫ রান, যা ৪ উইকেটে খুইয়ে ফেলার পর চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ।
২৩৩
প্রথম শ্রেণিতে ক্যারিয়ারসেরা ৫৮* রান করতে ২৩৩ বল খেলেছেন কেমার রোচ। যা টেস্টের শেষ ইনিংসে আটে উইকেটে এসে সর্বোচ্চ বল খেলার রেকর্ড।
১৩৮
প্রথম টেস্ট ফিফটি পেতে ১৩৮ ইনিংস খেলেছেন রোচ, যা সর্বোচ্চ। প্রথম ফিফটি পাওয়ার আগে আগের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ড ছিল ১৩১, জেমস অ্যান্ডারসনের।
৭২
তাঁর ইনিংসের ১২৮ থেকে ২০০ বল পর্যন্ত টানা ৭২টি ডট বল খেলেছেন রোচ, যা পিটার নেভিল (৯০) ও স্টিভ ও’কিফের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।১ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।২ ঘণ্টা আগে
সহজ গ্রুপ পড়েছে আর্জেন্টিনা–২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর এই কথাটি এখন সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা বিষয়টি নিয়ে একটু বেশিই খোঁচা দিচ্ছেন। এই আলোচনায় কঠিন বাস্তবতা সামনে আনলেন লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সহজ গ্রুপ পড়েছে আর্জেন্টিনা–২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর এই কথাটি এখন সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা বিষয়টি নিয়ে একটু বেশিই খোঁচা দিচ্ছেন। এই আলোচনায় কঠিন বাস্তবতা সামনে আনলেন লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।
গতকাল যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ড্রয়ের ‘জে’ গ্রুপে পড়েছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকলেও এদের কাউকেই খাটো করে দেখছেন না স্কালোনি। নিজেদের দিনে যেকোনো দলই যে প্রতিপক্ষের জন্য বিপদজনক হতে পারে সেটা ভালোভাবেই জানেন এই কোচ।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপই সেটার বড় প্রমাণ। সেবার ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে ট্রফি ঘরে তোলে আর্জেন্টিনা। তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টদের শুরুটা ছিল হতাশায় ঘেরা। প্রথম ম্যাচে তাদের হারিয়ে অঘটনের জন্ম দেয় সৌদি আরব। শুরুর ধাক্কা সামলে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে সোনালী ট্রফি উঁচিয়ে ধরে লিওনেল মেসির দল।
দেখতে দেখতে আরও একটি বিশ্বকাপের সামনে আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তাদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু বেশিই। গ্রুপ পর্বে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়লেও পরের পর্বে স্পেন, উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে আর্জেন্টিনাকে। সেটাই স্মরণ করিয়ে দিলেন স্কালোনি।
স্কালোনি বলেন, ‘সবশেষ বিশ্বকাপের মতোই বলতে চাই যে কোনো প্রতিপক্ষই সহজ নয়। আগে আমাদের সবগুলো ম্যাচ খেলতে হবে। এরপর সামনের হিসাব। আমরা যদি স্পেনর ও উরুগুয়ের গ্রুপের বিপক্ষে পড়ি তাহলে কাজটা অবশ্যই অনেক কঠিন হবে। তবে আপাতত আমাদের প্রথম কাজ হলো গ্রুপ পর্ব শেষ করা। এরপর যা হবে দেখা যাবে।’
গ্রুপে থাকা দলগুলো নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘আলজেরিয়া দলে দারুণ সব ফুটবলার আছে। তাদের বেশকিছু খেলোয়াড় ফ্রান্সসহ অন্যান্য দলে খেলে। অস্ট্রেলিয়া বাছাইপর্বে ভালো ফুটবল খেলেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা বেশ কঠিন হবে। তবে জর্ডানের ব্যাপারে আমার তেমন ধারণা নেই। আমি কাউকেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। ভালো বলেই তারা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা সবাই কঠিন।’
সহজ গ্রুপ পড়েছে আর্জেন্টিনা–২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর এই কথাটি এখন সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা বিষয়টি নিয়ে একটু বেশিই খোঁচা দিচ্ছেন। এই আলোচনায় কঠিন বাস্তবতা সামনে আনলেন লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।
গতকাল যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ড্রয়ের ‘জে’ গ্রুপে পড়েছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকলেও এদের কাউকেই খাটো করে দেখছেন না স্কালোনি। নিজেদের দিনে যেকোনো দলই যে প্রতিপক্ষের জন্য বিপদজনক হতে পারে সেটা ভালোভাবেই জানেন এই কোচ।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপই সেটার বড় প্রমাণ। সেবার ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে ট্রফি ঘরে তোলে আর্জেন্টিনা। তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টদের শুরুটা ছিল হতাশায় ঘেরা। প্রথম ম্যাচে তাদের হারিয়ে অঘটনের জন্ম দেয় সৌদি আরব। শুরুর ধাক্কা সামলে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে সোনালী ট্রফি উঁচিয়ে ধরে লিওনেল মেসির দল।
দেখতে দেখতে আরও একটি বিশ্বকাপের সামনে আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তাদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু বেশিই। গ্রুপ পর্বে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়লেও পরের পর্বে স্পেন, উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে আর্জেন্টিনাকে। সেটাই স্মরণ করিয়ে দিলেন স্কালোনি।
স্কালোনি বলেন, ‘সবশেষ বিশ্বকাপের মতোই বলতে চাই যে কোনো প্রতিপক্ষই সহজ নয়। আগে আমাদের সবগুলো ম্যাচ খেলতে হবে। এরপর সামনের হিসাব। আমরা যদি স্পেনর ও উরুগুয়ের গ্রুপের বিপক্ষে পড়ি তাহলে কাজটা অবশ্যই অনেক কঠিন হবে। তবে আপাতত আমাদের প্রথম কাজ হলো গ্রুপ পর্ব শেষ করা। এরপর যা হবে দেখা যাবে।’
গ্রুপে থাকা দলগুলো নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘আলজেরিয়া দলে দারুণ সব ফুটবলার আছে। তাদের বেশকিছু খেলোয়াড় ফ্রান্সসহ অন্যান্য দলে খেলে। অস্ট্রেলিয়া বাছাইপর্বে ভালো ফুটবল খেলেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা বেশ কঠিন হবে। তবে জর্ডানের ব্যাপারে আমার তেমন ধারণা নেই। আমি কাউকেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। ভালো বলেই তারা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা সবাই কঠিন।’
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।১ ঘণ্টা আগে
গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়।২ ঘণ্টা আগে
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। জাস্টিন গ্রিভস ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় হারতে বসা ম্যাচটি ড্র করেছে ক্যারিবীয়রা। জয় সমতুল্য এই ড্রয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা।৩ ঘণ্টা আগে