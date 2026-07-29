বিসিসির ৬০০ কোটির বাজেট ঘোষণা আগামীকাল

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট আগামীকাল ঘোষণা হতে যাচ্ছে। নগর ভবনের সভা কক্ষে বিকেল সাড়ে তিনটায় প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন এই বাজেট ঘোষণা করবেন। সিটি করপোরেশনের দায়িত্বশীল একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
করপোরেশনের বাজেট কাম হিসাবরক্ষণ শাখা সূত্রে জানা গেছে, এবারের বাজেটটি বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ২৪তম বাজেট। এবার ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে ৬০০ কোটি টাকার উপরে বাজেট ঘোষণা করা হবে। তাতে বাজেটের আকার গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা বাড়তে পারে।
গত বছর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. রায়হান কাওছার ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য ৫২০ কোটি ৮৬ লাখ ৯২৮ টাকার বাজেট ঘোষণা করেছিলেন। ওই সময়ে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ছিল ৩৩২ কোটি ৮৩ লাখ ৭১ হাজার ৮৩৮ টাকা, যার প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৪৫০ কোটি ৪৩ লাখ ৭৭ হাজার ৩২৫ টাকা।
এ দিকে এবারের বাজেটে উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে করপোরেশনের প্রশাসনিক শাখা সূত্রে জানা গেছে। কারণ আগামী সিটি নির্বাচনকে ঘিরে নানা সেক্টরে বরিশাল নগরের উন্নয়নে জোর দিচ্ছে বিসিসি।
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