Ajker Patrika
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কর্মী নেবে ইউসিবি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে ইউসিবি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ‘বিজনেস ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিকস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: বিজনেস ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিকস অফিসার (জেও টু এসইও)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, স্ট্যাটিস্টিকস, ডেটা সায়েন্স, বিজনেস অ্যানালিটিকস, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস, ফিন্যান্স, ইকোনমিকস, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: ২১–৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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