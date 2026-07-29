ঝিনাইগাতীতে ভাশুরের ছেলেদের লাঠির আঘাতে নারী নিহত

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে পারিবারিক কলহের জেরে ভাশুরের ছেলেদের লাঠির আঘাতে ছানিয়া বেগম (৫২) নামের এক নারী নিহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বিকেলে উপজেলার দড়িকালিনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহত ছানিয়া বেগম ওই গ্রামের মোফাজ্জল হোসেনের স্ত্রী। অভিযুক্তরা হলেন—নিহতের ভাশুর আব্দুল হাকিমের ছেলে শাহা আলী, শহর আলী ও তাঁদের লোকজন।
জানা গেছে, বাড়ির পাশের একটি জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য কচুরিপানা ও ডালপালা সরানোকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় ভাশুর আব্দুল হাকিমের ছেলে শাহা আলী, শহর আলীসহ কয়েকজন ছানিয়া বেগমের ওপর হামলা চালান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ছানিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। এ দিকে ঘটনার পরপরই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন।
এ ব্যাপারে ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’
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