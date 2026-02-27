রাউজানে যুবদল কর্মী হত্যার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের রাউজানের অলিমিয়াহাট এলাকায় যুবদল কর্মী মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. নাঈমকে (২৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ মাজার গেট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ আদালতে নাঈম হত্যার দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। এ ঘটনায় অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের অভিযান চলমান আছে।’
ওসি বলেন, ‘হত্যার ঘটনার পরপরই চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মহোদয়ের নির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও রাউজান থানা-পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন ও জড়িতদের শনাক্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং তথ্য-উপাত্ত ও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘তদন্তের ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের একপর্যায়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের বায়েজিদ মাজার গেট এলাকা থেকে মামলার ১ নম্বর আসামি মো. নাঈমকে গ্রেপ্তার করা হয়। জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেপ্তার এবং ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
এর আগে গত বুধবার ইফতারের পর উপজেলার পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের অলিমিয়াহাটে ফলের দোকানে মুজিবুর রহমানকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাঁর শরীরে তিনটি গুলি লাগে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে ছয়-সাতজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে রাউজান থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
অনেকে চাঁদাবাজি করে বিএনপির নাম দেয়। আবার অনেকে মাদক কারবার করছে, তারা বিএনপির না। অপরাধ যে করবে, চাঁদাবাজি যে করবে—সে যে দলেরই হোক, সরকারি কর্মচারী হোক বা অন্য কেউ, অপরাধের বিচার হবে।২০ মিনিট আগে
কুমিল্লার দেবিদ্বারে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা এক নারীর কাছ থেকে তাঁর ২৭ দিন বয়সী শিশুকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে প্রতারক চক্র। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুর অনুমান ১২টার সময় দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
সুন্দরবনে অপহরণের ১১ দিন পরেও খোঁজ মেলেনি ২০ জেলের। মহাজনেরা জানান, দস্যুরা জেলেপ্রতি সাড়ে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। সেই টাকা না দিলে জেলেদের ভাগ্যে করুণ পরিণতি ঘটবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জামালপুরের ইসলামপুরে একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্থানীয় বিএনপির কিছু সমর্থকের হাতে মারধরের শিকার হয়েছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে নিজ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর হয়ে প্রচারণায় নিয়মিত থাকলেও তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা। মারধরের পর ভুক্তভোগী ওই চেয়ারম্যান বলেছেন, ‘এ বিষয়ে আমার কারোর প্রতি কোনো..১ ঘণ্টা আগে