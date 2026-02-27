Ajker Patrika
সিলেট

জৈন্তাপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এএসআই নিহত, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ও জৈন্তাপুর প্রতিনিধি
জৈন্তাপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এএসআই নিহত, আহত ১
আতিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জৈন্তাপুরে বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশের এক উপসহকারী পরিদর্শক (এএসআই) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও এক এএসআই আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাকের চালক ও সহকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের দরবস্ত ইউনিয়নের টেংরা বারাইকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আতিকুর রহমান কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানার গড়বিশুদিয়া গ্রামের বাসিন্দা মো. সামছুল হকের ছেলে এবং সিলেটের জৈন্তাপুর মডেল থানার এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বেলা ২টার দিকে জৈন্তাপুর মডেল থানার এএসআই সোহেল রানা-২ ও আতিকুর রহমান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে উপজেলার ৪ নম্বর দরবস্ত ইউনিয়নের দিকে রওনা হন।

পথে ৪ নম্বর দরবস্ত ইউনিয়নের টেংরা বারাইকান্দি এলাকায় এসএসকেএস ক্লিনিকের বিপরীত পাশে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কে পৌঁছালে জাফলং থেকে সিলেটগামী একটি বালুবোঝাই ট্রাক (চট্ট মেট্রো-ট-১২-০৯৯২) পেছন দিক থেকে তাঁদের মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়।

এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে এএসআই আতিকুর রহমান গুরুতর আহত হন এবং সোহেল রানা-২ সামান্য আহত হন। খবর পেয়ে থানার পরিদর্শকসহ (তদন্ত) পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক এএসআই আতিকুর রহমানের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল ৫টার দিকে তিনি মারা যান।

দুর্ঘটনার পর ট্রাক জব্দসহ চালক মঞ্জুর হোসেন (৪১) ও সহকারী ফয়সালকে (২১) আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা যথাক্রমে ফেনীর দাগনভূঞা ও সদর থানার বাসিন্দা।

এ বিষয়ে জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

পুলিশদুর্ঘটনানিহতজৈন্তাপুরসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা পাকিস্তানের, কাবুলে বিমান হামলা

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

সম্পর্কিত

পটুয়াখালীতে কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

পটুয়াখালীতে কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের