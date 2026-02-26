Ajker Patrika
খুলনা

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল
ফাইল ছবি

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষার্থী কম, অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া ও নানা অনিয়ম থাকায় এসব কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। আগামী ২১ এপ্রিল থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে।

যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গত ১৯ জানুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রগুলো বাতিলের ঘোষণা করে। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে—রূপসা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, বঙ্গবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রোটারী স্কুল, পল্লীমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আফিল উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর আর এফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিকে ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, খানাবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুল।

খুলনা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম সাইদুর রহমান জানান, জিলা স্কুল, করোনেশন ও ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের মতো মূল কেন্দ্রগুলোয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লিখিত কেন্দ্রগুলো বাতিলের জন্য অনিয়মের অভিযোগ প্রাধান্য পেয়েছে। কড়াকড়ি নিয়মের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

যশোর বোর্ডের অধীনে বাতিল অন্যান্য কেন্দ্র হচ্ছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, সুভাষিনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিদ্ধিপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাঁচবাড়িয়া পাঁচকাটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জুগিরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রোস্তমআলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চাপরাইল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হাসাদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

যশোর বোর্ড জানিয়েছে, এসব কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের নিকটস্থ বিকল্প কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হবে।

বিষয়:

অনিয়মখুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাএসএসসিপরীক্ষার্থীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

নয়াদিয়াড়ী গ্রামে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতার’

নয়াদিয়াড়ী গ্রামে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতার’

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

টিএসসিতে লাঠি হাতে তেড়ে আসা সেই তরুণ গাজীপুরের হত্যা মামলার প্রধান আসামি

টিএসসিতে লাঠি হাতে তেড়ে আসা সেই তরুণ গাজীপুরের হত্যা মামলার প্রধান আসামি

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা ২ বোন নিহত

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা ২ বোন নিহত