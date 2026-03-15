গৃহবধূকে হত্যার পর শিশুসন্তানকে নিয়ে থানায় স্বামী

চট্টগ্রামে পারিবারিক কলহে গৃহবধূকে ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যার পর থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেছেন স্বামী। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর পতেঙ্গা থানার দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত গৃহবধূর নাম হালিমা আক্তার রুহি (৩০)। তাঁর স্বামীর নাম জহিরুল ইসলাম, তিনি পেশায় লেগুনাচালক। দুজনের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপুর এলাকায়।
জানতে চাইলে পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা আহম্মেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, পারিবারিক কলহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে জহিরুল ইসলাম পাশে থাকা ইট দিয়ে হালিমা আক্তারের মাথায় আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর জহিরুল ইসলাম শিশুসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি পতেঙ্গা থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান ওসি।
