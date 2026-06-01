চট্টগ্রামে আবাসিক হোটেলে মিলল দম্পতির মরদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের ফয়’স লেক প্রবেশমুখে অবস্থিত একটি আবাসিক হোটেল থেকে মোহাম্মদ রিপন ও সোনিয়া নামে এক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১ জুন) বেলা ১১টার দিকে খুলশী থানাধীন এলাকাটি থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

আকবরশাহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান বলেন, নিহতরা রোববার দুপুরে রয়েল পার্ক নামে ওই আবাসিক হোটেলে উঠেছিলেন। আজ সোমবার তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে দাম্পত্য কলহের জেরে তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন।

