ঈদের ছুটিতে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কম্পিউটার চুরি, থানায় মামলা

ঈদের ছুটির মধ্যে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলা ভূমি অফিস ও সিংগাহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুই অফিস থেকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম চুরি হয়েছে।
এ ঘটনায় আজ সোমবার থানায় দুটি পৃথক মামলা করা হয়েছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
সিংগাহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের উপসহকারী কর্মকর্তা নরশাদ আলী জানান, একই কায়দায় উপজেলা ভূমি অফিস ও সিংগাহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চুরি সংঘটিত হয়েছে। সিংগাহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের একটি কম্পিউটারের প্রসেসর, র্যাম ও হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা। অন্যদিকে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে পুরো কম্পিউটার মনিটর চুরি করা হয়েছে।
নরশাদ আলী আরও জানান, গত ২৪ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত টানা ঈদের ছুটি ছিল। আজ অফিস আসার পর চুরির বিষয়টি জানা যায়। ছুটির মধ্যে কোনো এক সময় চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দুর্গাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) লায়লা নূর তানজু বলেন, সদর বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সরকারি দুটি অফিসে কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পঞ্চনন্দ সরকার বলেন, চুরির ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা ভূমি অফিস ও সিংগাহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস সদর থানার ৩০০ গজের মধ্যে অবস্থিত। পুরো বাজার এলাকায় রাতভর পৌরসভার সড়কবাতি জ্বলে, পাশাপাশি নাইট গার্ড ও পুলিশের টহলও থাকে। এমনকি উপজেলা ভূমি অফিসে নিজস্ব নাইট গার্ডও আছে। এর মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি সরকারি দপ্তরে চুরির ঘটনা ঘটনায় স্থানীয়রা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
রাজধানীতে রিকশা, অটোরিকশা ও ভ্যান চলাচল বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। তিনি বলেছেন, শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রিকশা ও অটোরিকশাকে লাইসেন্সের আওতায় আনা হবে।৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলায় নৈহাটী পশুর হাটে ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রায় ৪০ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে সরকারি কোষাগারে জমা দেখানো হয়েছে ১৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা। বাকি অর্থের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে প্রশাসন তদন্তের কথা জানিয়েছে।২০ মিনিট আগে
বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী আরও একজন। আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটের খানজাহান আলী (রহ.)-এর মাজারের দীঘিতে গোসল করতে নেমে ফাতেমা (৭) নামের এক শিশুকে কুমির টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে