সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে নার্সের মৃত্যু

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জেরিন সুলতানা (২২) নামের এক নার্সের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
জেরিন সুলতানা সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভপুর উপজেলার দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা এবং সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মিডওয়াইফারি ইন্টার্ন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আরিফুর রহমান নয়ন। তিনি জানান, জেরিন কোম্পানীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইন্টার্ন নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সপ্তাহখানেক ধরে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। প্রথমে রাগীব রাবেয়া মেডিকেলে ভর্তি ছিলেন। পরে গতকাল রোববার শামসুদ্দিন হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করলে আজ সকালে সেখানে মারা যান তিনি।
এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) হামের উপসর্গ নিয়ে সিলেটে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেটে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ জনে। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৫৭ জন ও হামে চারজন মারা গেছে।
আজ সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হাম ও ইবোলার দৈনিক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
মৃত শিশু সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার মাসুম আহমদের এক বছর বয়সী শিশু ইব্রাহিম। সে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
বর্তমানে সিলেট বিভাগের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোয় মোট ২৫৬ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। আর গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৭৮ জন রোগী।
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে ইমতিয়াজ হোসেন রাহী নামের এক পর্যটক মারা গেছে। আজ সোমবার (১ জুন) বিকেল ৪টার দিকে জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় ডুবুরি দল ও পুলিশ। নিহত ওই পর্যটক চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ফতেহাবাদ গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছে২৩ মিনিট আগে
জ্যৈষ্ঠের তীব্র খরতাপ ও ভ্যাপসা গরমে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে নাটোরের লালপুরে। সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। এতে শ্রমজীবী মানুষসহ সাধারণ জনতা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।২৬ মিনিট আগে
মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল মতিন ঢাকার মিরপুরে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।২৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার চিকনি বিলে নৌকাডুবির ঘটনায় এক নারী ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও এক কিশোরী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আজ সোমবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বিষম্ভপুর গ্রামের চিকনি বিলে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে