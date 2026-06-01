বগুড়া

মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবদল নেতা নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ জুন ২০২৬, ২২: ২১
বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী আরও একজন।

আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম পলাশ হোসেন (৪০), তিনি নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি।

দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজলিমুর রহমান এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পলাশ হোসেন মোটরসাইকেল চালিয়ে দুপচাঁচিয়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে মর্তুজাপুর কলেজগেটের সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

এতে ঘটনাস্থলেই পলাশের মৃত্যু হয় এবং তাঁর সঙ্গে মোটরসাইকেল আরোহী বাবু মণ্ডল (৫০) গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে আক্কেলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে ওসি তাজলিমুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

