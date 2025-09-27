Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুব উন্নয়নের ফ্রিল্যান্সিং ব্যাচের লিখিত পরীক্ষা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ফ্রিল্যান্সিং ব্যাচের লিখিত পরীক্ষা। ছবি: আজকের পত্রিকা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ফ্রিল্যান্সিং ব্যাচের লিখিত পরীক্ষা। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয়ে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে মোট ৭৫২ জন আবেদনকারী তিনটি ব্যাচে বিভক্ত হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেন। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের ব্যাচে নির্বাচিত ৭৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন-১) মো. সেলিমুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল মান্নান, সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান ও সাদিকুজ্জামান, ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং কোর্সের কো-অর্ডিনেটর আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

পরিদর্শক কর্মকর্তারা পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুবসমাজকে আরও সম্পৃক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জানা গেছে, দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড। ইতিমধ্যে তিনটি ব্যাচে ৭ হাজার ২০০ জন যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন, যাঁদের মধ্যে ৬২ শতাংশ আয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। তা ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীরা দৈনিক ২০০ টাকা যাতায়াত ভাতা ও তিনবেলা খাবারসহ প্রশিক্ষণ উপকরণ পাবেন।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জপরীক্ষারাজশাহী বিভাগচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদররাজশাহীফ্রিল্যান্সিং
