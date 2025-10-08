মেঘনায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১৭ জেলে আটক, জব্দ ২০ কেজি ইলিশ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে মেঘনা নদীর মোহনায় অবৈধ কারেন্ট জাল, দুটি মাছ ধরার নৌকাসহ ১৭ জেলেকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা সিয়াম-উল-হক জানান, ‘আজ সকাল ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত কোস্ট গার্ড স্টেশন চাঁদপুর মেঘনা নদীর মোহনা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৭ জেলেকে আটক করে। আটক জেলেদের মধ্যে ১ জনের বয়স ১৮ বছরের কম হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে তাকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অভিযানে ১০ লাখ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল, ২০ হাজার টাকা মূল্যের ২০ কেজি ইলিশসহ ২টি ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকা জব্দ করা হয়। পরে জব্দ করা জাল চাঁদপুর সদর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুকের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। মাছগুলো মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়। নৌকা দুটি চাঁদপুর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কাছে এবং আটক ১৬ জেলেকে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
