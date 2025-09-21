ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কৃষি ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে গতকাল শনিবার ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ঋণ আদায়-বিতরণ, আমানত ও রেমিট্যান্স সংগ্রহে শাখা ব্যবস্থাপক, মাঠকর্মী ও সব পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপী এ আয়োজন হয়।
সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মো. আঃ রহিম। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে আমানত জমা রাখা শতভাগ নিরাপদ। এ সময় বক্তব্যে আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ, রেমিট্যান্স সংগ্রহ ও খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন তিনি।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ইউসুফ খানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক ঋণ আদায় মহাবিভাগ মো. মামুনুর রশিদ, বিভাগীয় কুমিল্লা কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (দায়িত্বে) মো. ফাতেহ্ খান, কুমিল্লা বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ের বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা প্রবীর কুমার দাসসহ অন্য কর্মকর্তারা।
