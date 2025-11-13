Ajker Patrika

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গভীর রাতে রেললাইনে আগুন, আধা ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৩৪
রেললাইনে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুন নেভানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গভীর রাতে রেললাইনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে সদর উপজেলার বাসুদেব ইউনিয়নের দুবলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এতে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

জানা গেছে, আগুনের কারণে চট্টগ্রামগামী তূর্ণা নিশীথা পাঘাচং এবং একই পথের বিজয় এক্সপ্রেস ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে আটকা পড়ে। তবে আধা ঘণ্টার ব্যবধানে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আখাউড়া রেলওয়ে জংশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা রেললাইনের ওপর প্লাস্টিকের পাইপে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়।’

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াআগুনদুর্বৃত্তরেললাইনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
