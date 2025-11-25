Ajker Patrika

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শহীদ মীর মুগ্ধের ম্যুরালে কালি লেপন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধে ম্যুরালে কালি লেপন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর স্মৃতিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্মিত একটি ম্যুরালে কালি মেখে সেটি বিকৃত করেছে দুর্বৃত্তরা।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাত থেকে ভোরে মধ্যে কোনো একসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার চিনাইর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে কারা এ কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রামরাইলের মীর মোস্তাফিজুর রহমানের ছেলে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই রাজধানীর উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মীর মুগ্ধ। ৫ আগস্টের পর দেশের নানা স্থানে তাঁর স্মরণে প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ ও ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার চিনাইর আঞ্জুমান আরা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে মুগ্ধর একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। ৫ আগস্টের পর সেখানে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষতিগ্রস্ত ছবির পরিবর্তে ওই স্তম্ভে মুগ্ধর ছবি বসানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার চিনাইর ডিগ্রি কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দুটি পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। এর জের ধরে মুগ্ধর ম্যুরালে কালি দিয়ে লেপন করে কাউকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। কলেজ কর্তৃপক্ষও একই মন্তব্য করেন।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। এনসিপি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আহ্বায়ক আজিজুর রহমান বলেন, ‘যাঁরা দেশকে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাঁদের একজনের স্মৃতিস্তম্ভে কালি লেপে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
