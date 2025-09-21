Ajker Patrika
> সারা দেশ

নবীনগরে বিউটি পারলার থেকে জাল টাকা, পিস্তল-গুলি উদ্ধার, ৩ নারী আটক

 নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 
নবীনগরে বিউটি পার্লারে পুলিশের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নবীনগরে বিউটি পার্লারে পুলিশের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে একটি বিউটি পারলারে অভিযান চালিয়ে তিন নারীকে আটক করেছে পুলিশ। পারলারটি থেকে ১০ লাখ ১৮ হাজার টাকার জাল নোট, একটি বিদেশি পিস্তল ও তিনটি গুলি উদ্ধার করা হয়।

আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদালতপাড়া এলাকায় অবস্থিত ‘বউ সাজ’ নামে বিউটি পারলারে এই অভিযান চালানো হয়।

আটককৃতরা হলেন আলমনগর গ্রামের আলাউদ্দিনের স্ত্রী সাথী (৪২), করিমশাহ এলাকার আব্দুল সালামের মেয়ে তাশলিমা আক্তার এবং পূর্বপাড়ার মৃত আমিন মিয়ার মেয়ে খাদিজা আক্তার।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারলারের মালিক বিলকিস আক্তার বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। জিজ্ঞাসাবাদে পারলারের ম্যানেজার সাথী জানিয়েছেন, বিকেলে এক নারী ফেসিয়াল করার কথা বলে পারলারে আসেন। তিনি দরদাম করার পর একটি ব্যাগ রেখে বাইরে যান। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে ব্যাগটি থেকে জাল টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়।

এদিকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, বিকেল ৪টার দিকে ব্যাগ নিয়ে কালো পোশাক ও মুখে মাস্ক পরা এক নারী অটোরিকশায় করে এসে পারলারে যান। প্রায় আধা ঘণ্টা পর তিনি ওই পারলার থেকে বের হয়ে আসেন। এ সময় তাঁর হাতে ব্যাগটি ছিল না।

নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম জানান, আটক তিন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ঘটনাটির সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে তদন্ত চলছে।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াজাল টাকানবীনগরচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা, আহত ৪

ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা, আহত ৪

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: তিন আসামিই গ্রেপ্তার

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: তিন আসামিই গ্রেপ্তার

ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে ৪ ছাত্র আহত

ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে ৪ ছাত্র আহত