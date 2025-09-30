Ajker Patrika
বগুড়ার আদমদীঘিতে স্কুটিতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা, মা–মেয়ে নিহত

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৩
দুর্ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস ও উৎসুক জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বগুড়ার আদমদীঘিতে পিকআপ ভ্যান ও স্কুটির সংঘর্ষে মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছয়জন। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সান্তাহার-বগুড়া মহাসড়কের ইন্দইলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের ছাতনী খাঁপাড়া গ্রামের রমজান আলীর স্ত্রী নাদিরা বেগম মীম (২৭) ও তাঁর শিশুকন্যা নাজিফা আক্তার (২)।

আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার রেজাউল ইসলাম জানান, ঘটনার সময় নাদিরা তাঁর শিশুকন্যা নাজিফাকে নিয়ে একটি স্কুটিতে আদমদীঘি অভিমুখে যাচ্ছিলেন। এ সময় বগুড়া থেকে নওগাঁগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনা ছয়জন আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাদিরা ও তাঁর সন্তান নাজিফাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফজলে রাব্বী বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মা-মেয়ে মারা যান। আহত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং গুরুতর আহত নাজমা আক্তারকে (৪৫) বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

