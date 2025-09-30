বগুড়ার আদমদীঘিতে স্কুটিতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা, মা–মেয়ে নিহত

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার আদমদীঘিতে পিকআপ ভ্যান ও স্কুটির সংঘর্ষে মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছয়জন। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সান্তাহার-বগুড়া মহাসড়কের ইন্দইলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের ছাতনী খাঁপাড়া গ্রামের রমজান আলীর স্ত্রী নাদিরা বেগম মীম (২৭) ও তাঁর শিশুকন্যা নাজিফা আক্তার (২)।
আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার রেজাউল ইসলাম জানান, ঘটনার সময় নাদিরা তাঁর শিশুকন্যা নাজিফাকে নিয়ে একটি স্কুটিতে আদমদীঘি অভিমুখে যাচ্ছিলেন। এ সময় বগুড়া থেকে নওগাঁগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনা ছয়জন আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাদিরা ও তাঁর সন্তান নাজিফাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফজলে রাব্বী বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মা-মেয়ে মারা যান। আহত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং গুরুতর আহত নাজমা আক্তারকে (৪৫) বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
বগুড়ার আদমদীঘিতে পিকআপ ভ্যান ও স্কুটির সংঘর্ষে মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছয়জন। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সান্তাহার-বগুড়া মহাসড়কের ইন্দইলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের ছাতনী খাঁপাড়া গ্রামের রমজান আলীর স্ত্রী নাদিরা বেগম মীম (২৭) ও তাঁর শিশুকন্যা নাজিফা আক্তার (২)।
আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার রেজাউল ইসলাম জানান, ঘটনার সময় নাদিরা তাঁর শিশুকন্যা নাজিফাকে নিয়ে একটি স্কুটিতে আদমদীঘি অভিমুখে যাচ্ছিলেন। এ সময় বগুড়া থেকে নওগাঁগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনা ছয়জন আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাদিরা ও তাঁর সন্তান নাজিফাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফজলে রাব্বী বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মা-মেয়ে মারা যান। আহত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং গুরুতর আহত নাজমা আক্তারকে (৪৫) বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
রাজধানীর বাড্ডার নিমতলার শ্রীশ্রী মহাদেব আশ্রম ও কালীমন্দিরে দায়িত্বরত পুলিশ ও আনসার সদস্যদের মালামালসহ ৩০ রাউন্ড গুলি চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোরে তাঁরা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন এ ঘটনা ঘটে। পরে ৩০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফ১৮ মিনিট আগে
জানাজায় হাজারো মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষবিদায় দিতে উপস্থিত হন। জানাজা শেষে তাঁকে নিজ গ্রাম ব্রাহ্মণহাটার পারিবারিক কবরস্থানে মা-বাবার পাশে সমাহিত করা হয়।৩৯ মিনিট আগে
ফরিদপুরে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত ও আলোচিত বিউটিশিয়ান শান্তা আক্তারের (৩৩) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ফরিদপুর শহরের অনাথের মোড়সংলগ্ন সাজের মায়া ভবনে তাঁর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ভেতর একটি কক্ষ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।৪৩ মিনিট আগে
ফেনীর দাগনভূঞায় আলমগীর হোসেন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে (৪২) আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার জগৎপুর গফুর ভান্ডারি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে