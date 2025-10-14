মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহারে নিজ মেয়েকে (১৪) ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি সান্তাহার পৌর এলাকায়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদমদীঘি থানায় মামলা করার পর বিকেলে বগুড়া আদালতে এবং ওই কিশোরীকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গতকাল সোমবার রাতে ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।
আদমদীঘি থানা-পুলিশ ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে ওই কিশোরীর নিজ বাড়িতে ধর্ষণের এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ভুক্তভোগীর মা বাড়িতে ছিলেন না। মা বাসায় এসে বিষয়টি জানার পর ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন। পরে পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত বাবাকে আটক করে।
এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভুক্তভোগীর মা তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বগুড়া আদালতে পাঠানো হয়েছে।
