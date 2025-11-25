বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

ভোলা প্রতিনিধি
১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক অবরোধ করা হয়। এতে সড়কটি দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তির শিকার হয় যাত্রী ও পথচারীরা।
খবর পেয়ে লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নৌবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। এ সময় বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক থেকে সরে আসেন।
নিখোঁজ জেলেদের স্বজনেরা জানান, ১০ নভেম্বর ফারুক মাঝির নেতৃত্বে ১৩ জেলে মাছ ধরার একটি ট্রলারে করে বঙ্গোপসাগরে যান। ১১ নভেম্বর থেকে তাঁদের কোনো সন্ধান মিলছে না। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা উদ্ধার অভিযানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেনি বলে অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা। এ জন্য উৎকণ্ঠায় থাকা স্বজনেরা দ্রুত সাগরে উদ্ধার অভিযান শুরুর দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন।
জানা গেছে, ১৪ দিন ধরে নিখোঁজ জেলেদের মধ্যে রয়েছেন ট্রলার মালিক ফারুক (৫৩), মো. জাহাঙ্গীর (৩৮), মো. শামিম (২৩), মো. খোকন (৩৫), মো. সজিব (২২), মো. আলম (৪৬), হেলাল উদ্দিন (৪০), মো. ফারুক (৪২), মাকসুদুর রহমান (৪২), ছাব্বির (২৫) এবং নাছির, আব্দুল মালেক, মাকসুদ। তাঁদের বাড়ি লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে।
লালমোহনের ইউএনও মো. শাহ আজিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য যা যা করণীয়, সবই করব। নিখোঁজ জেলেদের সন্ধানে কোস্ট গার্ড এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে। নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পুলিশও পদক্ষেপ নিয়েছে। থানা থেকে নিখোঁজের বিষয়টি দেশের সব থানায় বার্তা দেওয়া হয়েছে।’
ভোলা প্রতিনিধি
কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে যমুনা পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের করইতলা এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে। তবে যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।
ফায়ার সার্ভিস বলছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটিতে আগুন লেগেছে। বাসটি ডিজেলচালিত ছিল।
স্থানীয়রা জানায়, ফেনী থেকে ছেড়ে আসা যমুনা পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো ব-১৫-৩১৩৬) একটি লোকাল বাস যাত্রী নিয়ে রামগতির উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে কমলনগরের করইতলা বাজারসংলগ্ন গুদাম সড়ক এলাকায় পৌঁছালে সেটিতে আগুন ধরে যায়। এক ঘণ্টা চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলে।
ওই গাড়িতে থাকা একজন যাত্রী জানান, গাড়িতে হঠাৎ একটি শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায়। দ্রুত গাড়িতে থাকা যাত্রীরা বের হতে সক্ষম হয়।
কমলনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাকিবুল হাসান বলেন, বাসের ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে আগুন ধরে যায়। বাসের কোনো যাত্রী আহত হয়নি। বাসটির ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়।
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবৈধ রেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপ ভ্যান ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের নিজামপুর স্টেশনের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও আপলাইন দিয়ে কিছু সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আজ বিকেলে উপজেলার নিজামপুর রেলস্টেশনের উত্তর পাশে একটি অবৈধ লেভেল ক্রসিংয়ে পিকআপ ভ্যানটি (চট্টগ্রাম-ন ১১-৭৫৩৪) পার হওয়ার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসে পিকআপকে ধাক্কা দিলে তা রেললাইন থেকে ১৫-২০ গজ দূরে ছিটকে পড়ে দুমড়েমুচড়ে যায়।
এতে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৩০ মিনিট পর ট্রেনটি পুনরায় ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।
এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, একটি পিকআপ অবৈধ রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে রেললাইনে আটকে পড়ে। পরে ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
তবে দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। কিছু সময় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন হলেও এখন সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানের থানচি উপজেলায় পর্যটক ভ্রমণের ওপর উপজেলা প্রশাসনের পূর্বঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করা হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) থেকে বংড পাথর, ক্যাপজাহ চং পর্যন্ত পর্যটকদের ভ্রমণের ওপর উন্মুক্ত করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আশ্বাসে ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের কর্মীরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ-আল-ফয়সালের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা হয়। উপজেলা প্রশাসন এর আয়োজন করে। এতে গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে পর্যটকদের রেজিস্ট্রেশনে সব ধরনে তথ্য ওয়ান স্টফ সার্ভিস, ইঞ্জিন নৌকায় মালিকদের উদ্যোগের লাইফ জ্যাকেট রাখা বাধ্যতামূলক, তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে একস্থান হয়ে পর্যটন কেন্দ্রের ভ্রমণ, গাইডসহ যাত্রা, ইঞ্জিন নৌকা ভাড়া তিন হাজার টাকা, গাইড ফি ৮০০ টাকা নির্ধারণ করেন এবং প্রশাসনের নীতিমালা মেনে চলাসহ এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের আহ্বায়ক পাইথুইপ্রু (অন্তর) খিয়াং বলেন, ‘উপজেলা প্রশাসনের সব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের কর্মবিরতি আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আগামীতে প্রশাসনের নীতিমালা অনুসারে আমরা নিজ নিজ কাজে ফিরে যাব।’
সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বলিপাড়া ৩৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মো. জাকির হোসেন, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাছির উদ্দিন মজুমদার, ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি আহ্বায়ক পাইথুইপ্রু (অন্তর) খিয়াংসহ পর্যটক সংশ্লিষ্টরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার মহাখালী এলাকায় কড়াইল বস্তিতে লাগা আগুন পাঁচ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর সূত্র জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
এর আগে, আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফায়ার সার্ভিস আগুনের সংবাদ পেয়ে প্রথমে সাতটি ইউনিট পাঠায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে জানান, বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা জানাতে পারেননি তিনি।
