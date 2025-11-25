Ajker Patrika

বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

ভোলা প্রতিনিধি
বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে আজ মঙ্গলবার ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ করেন তাঁদের স্বজনেরা। ছবি: সংগৃহীত
বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে আজ মঙ্গলবার ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ করেন তাঁদের স্বজনেরা। ছবি: সংগৃহীত

১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক অবরোধ করা হয়। এতে সড়কটি দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তির শিকার হয় যাত্রী ও পথচারীরা।

খবর পেয়ে লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নৌবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। এ সময় বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক থেকে সরে আসেন।

নিখোঁজ জেলেদের স্বজনেরা জানান, ১০ নভেম্বর ফারুক মাঝির নেতৃত্বে ১৩ জেলে মাছ ধরার একটি ট্রলারে করে বঙ্গোপসাগরে যান। ১১ নভেম্বর থেকে তাঁদের কোনো সন্ধান মিলছে না। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা উদ্ধার অভিযানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেনি বলে অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা। এ জন্য উৎকণ্ঠায় থাকা স্বজনেরা দ্রুত সাগরে উদ্ধার অভিযান শুরুর দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন।

জানা গেছে, ১৪ দিন ধরে নিখোঁজ জেলেদের মধ্যে রয়েছেন ট্রলার মালিক ফারুক (৫৩), মো. জাহাঙ্গীর (৩৮), মো. শামিম (২৩), মো. খোকন (৩৫), মো. সজিব (২২), মো. আলম (৪৬), হেলাল উদ্দিন (৪০), মো. ফারুক (৪২), মাকসুদুর রহমান (৪২), ছাব্বির (২৫) এবং নাছির, আব্দুল মালেক, মাকসুদ। তাঁদের বাড়ি লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে।

লালমোহনের ইউএনও মো. শাহ আজিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য যা যা করণীয়, সবই করব। নিখোঁজ জেলেদের সন্ধানে কোস্ট গার্ড এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে। নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পুলিশও পদক্ষেপ নিয়েছে। থানা থেকে নিখোঁজের বিষয়টি দেশের সব থানায় বার্তা দেওয়া হয়েছে।’

