রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের উদ্বোধন

বরিশাল শেবাচিম হাসপাতাল
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শেবাচিম) ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ চালু করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে এর উদ্বোধন করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর।
হাসপাতালের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলার ‘ডি’ ব্লকে হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ উদ্বোধন শেষে সেমিনার হলে আলোচনা সভা হয়।
আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর, হেমাটোলজি (রক্তরোগ) বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, হাসপাতালের উপপরিচালক এ কে এম নজমূল আহসান, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট আফসানা সাবরিন, হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাহামুদ হাসান, সহকারী পরিচালক আবদুল মোনায়েম সাদ প্রমুখ।
হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর বলেন, বরিশালে এই প্রথমবারের মতো হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের টেস্টিং এবং রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত ও রোগীদের রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হবে।
বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শেবাচিম) ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ চালু করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে এর উদ্বোধন করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর।
হাসপাতালের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলার ‘ডি’ ব্লকে হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ উদ্বোধন শেষে সেমিনার হলে আলোচনা সভা হয়।
আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর, হেমাটোলজি (রক্তরোগ) বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, হাসপাতালের উপপরিচালক এ কে এম নজমূল আহসান, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট আফসানা সাবরিন, হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাহামুদ হাসান, সহকারী পরিচালক আবদুল মোনায়েম সাদ প্রমুখ।
হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর বলেন, বরিশালে এই প্রথমবারের মতো হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে হেমাটোলজি ল্যাবরেটরি ও ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের টেস্টিং এবং রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত ও রোগীদের রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হবে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘কোনো দল যদি নিবন্ধন পায়, আমাদের যে নির্ধারিত প্রতীক আছে, সেখান থেকে একটা নিতে হয়। এনসিপির চাওয়া প্রতীক আমাদের নির্ধারিত তালিকায় নেই, তাই তাদের প্রতীক বরাদ্দ দিতে পারিনি।’৪ মিনিট আগে
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার দেয়াড়া খেয়াঘাট-সংলগ্ন এলাকায় ৭ বছরের শিশু জিসানের হত্যায় জড়িত ফয়সালের বাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।১০ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্যের দুই পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি পায়ের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আহত বিজিবি সদস্যের নাম মোহাম্মদ আকতার। তিনি কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের (৩৪ বিজিবি) রেজু-আমতলী বিওপির একজন নায়েক...১২ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ক্লাস করতে আসা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক তুষার হুসাইনকে আটক করা হয়েছে। তিনি অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।৩৬ মিনিট আগে