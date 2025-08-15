ভোলায় ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় ট্রাক চাপায় মো: ইউছুফ হোসেন (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাবাজার সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাংলাবাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই মো. জামাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত ইউছুফ ভোলা সদর উপজেলার উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রুহুল আমিনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাবাজার থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ইউসুফ। এ সময় মোটরসাইকেলের পেছনের ছিটে আরও এক আরোহী ছিলেন। তারা বিশ্বাস বাড়ি এলাকায় পৌঁছালে রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভোলা সদর থেকে চরফ্যাশনগামী দ্রুতগামী একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইউছুফের মৃত্যু হয়। অপর আরেকজন আহত হন।
এসআই মো. জামাল হোসেন আজ শুক্রবার সকালে আজকের পত্রিকাকে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। পরিবার আপত্তির কারণে ময়নাতদন্ত ছাড়াই রাত প্রায় দেড়টার দিকে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।
ভোলায় ট্রাক চাপায় মো: ইউছুফ হোসেন (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাবাজার সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাংলাবাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই মো. জামাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত ইউছুফ ভোলা সদর উপজেলার উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রুহুল আমিনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাবাজার থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ইউসুফ। এ সময় মোটরসাইকেলের পেছনের ছিটে আরও এক আরোহী ছিলেন। তারা বিশ্বাস বাড়ি এলাকায় পৌঁছালে রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভোলা সদর থেকে চরফ্যাশনগামী দ্রুতগামী একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইউছুফের মৃত্যু হয়। অপর আরেকজন আহত হন।
এসআই মো. জামাল হোসেন আজ শুক্রবার সকালে আজকের পত্রিকাকে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। পরিবার আপত্তির কারণে ময়নাতদন্ত ছাড়াই রাত প্রায় দেড়টার দিকে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত নতুন করে পানি না বাড়লেও দুর্ভোগ কমেনি পানিবন্দী মানুষের। পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মার পানি সর্বশেষ ২ সেন্টিমিটার বেড়ে ১২ দশমিক ৯৪ সেন্টি২৮ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। একই সঙ্গে বাড়ছে ভাঙনের আশঙ্কা। আজ শুক্রবার (১৫ আগষ্ট) সকাল ৯টার সময় পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাপাইনবাবগঞ্জের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, গত ২৪ ঘন্টায় ১ সেন্টিমিটার পানি কমেছে।১ ঘণ্টা আগে
আড়াই কিলোমিটার একটি সড়ক নিয়ে ভোগান্তির শেষ নেই পাবনার চাটমোহর উপজেলার ঝাঁকড়া গ্রামের বাসিন্দাদের। বিশেষ করে বর্ষায় কাঁদা পানির মধ্যে যাতায়াতে করতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়ছেন হাজারো মানুষ। বড় বড় গর্তে পানি জমে সড়কটি যেন পরিণত হয়েছে পুকুরে। এ নিয়ে ক্ষোভ আর হতাশার শেষ নেই এলাকাবাসীর।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক, বিস্ফোরক দ্রব্য ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে