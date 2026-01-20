Ajker Patrika

ভাটারা থানার ভেতর থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার, চারজন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ০০: ২৪
ভাটারা থানার ভেতর থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার, চারজন গ্রেপ্তার
ভাটারা থানার ভেতর থেকে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার চারজন। ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর ভাটারা থানার ভেতর থেকে চুরি হওয়া সেই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে চোর চক্রের চার সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটারা থানা-পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দুজনের নাম ইব্রাহিম (২৮) ও রহমতুল্লাহ (২২)। অপর দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

ভাটারা থানা সূত্রে জানা যায়, ১০ জানুয়ারি ভাটারা থানার সীমানার মধ্যে অবস্থিত গ্যারেজ থেকে একটি মোটরসাইকেল চুরি হয়। এ ঘটনায় ভাটারা থানায় একটি চুরির মামলা করা হয়। মামলাটি তদন্তকালে থানা-পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় চুরির ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান শনাক্ত করে। আজ দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মরিচাকান্দি ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে চোর চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা একটি আন্তজেলা মোটরসাইকেল চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা মোটরসাইকেল চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভাটারা থানা-পুলিশ।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকামোটরসাইকেল
