সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে কমিশনের প্রতিবেদন জমা কাল, বেতন বাড়ছে কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ০০
সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতনকাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত পে কমিশন আগামীকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর পে কমিশনের সম্ভাব্য সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি পর্যালোচনা করবে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বাসস এ তথ্য জানিয়েছে।

ড. সালেহউদ্দিন বলেন, প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর তা বিভিন্ন কমিটি খতিয়ে দেখবে। এরপরই বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যাচাই ও পর্যালোচনার এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত তিন থেকে চার মাস সময় লাগে। সে কারণে নতুন বেতনকাঠামো কার্যকর হতে কিছুটা সময় লাগবে।

অর্থ উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করে বলেন, পে কমিশনের সুপারিশে সরকারি কর্মচারীরা সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর ভাষ্য, কমিশনের সদস্যরা সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেছেন।

পে কমিশনের কাজকে ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে ড. সালেহউদ্দিন বলেন, কমিশনের সদস্যরা এ প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী ও প্রবীণ নাগরিকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে একাধিক দফা আলোচনা করা হয়েছে।

সব দাবি শতভাগ পূরণ করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বিভিন্ন শ্রেণির চাহিদা ও প্রত্যাশা যতটা সম্ভব সুপারিশে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে পে কমিশনের সব প্রস্তাব পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে, তা নয়। চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে সেগুলো পর্যালোচনার আওতায় থাকবে।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে নেওয়া সংস্কার উদ্যোগগুলোর কথা উল্লেখ করে ড. সালেহউদ্দিন বলেন, প্রধান উপদেষ্টা নিজে পে কমিশনের প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন—এতেই বোঝা যায়, সরকার বিষয়টিকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে।

আগামীকাল বিকেল ৫টায় কমিশনের প্রধান জাকির আহমেদ খান কমিশনের সব সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে এ প্রতিবেদন জমা দেবেন। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এ সময় উপস্থিত থাকবেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আগের পরিকল্পনা ছিল, বেতন কমিশন তার প্রতিবেদন জমা দেবে অর্থ উপদেষ্টার কাছে। অর্থ উপদেষ্টা পরে তা উপস্থাপন করবেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। এ পরিকল্পনা বদলে গেছে। প্রতিবেদন এখন সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় জমা দেবেন বেতন কমিশনের সদস্যরা।

দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বেতন কমিশন ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আংশিক বেতনকাঠামো বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। এটি পুরো মাত্রায় কার্যকর হবে ২০২৬–২৭ অর্থবছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ আগামী ১ জুলাই থেকে।

সরকারি কর্মচারীদের বেতন কত বাড়তে পারে?

বেতন কত বাড়বে বা প্রতিবেদনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলেও বেতন কমিশনের প্রতিবেদন জমা হওয়ার আগপর্যন্ত এর বাইরে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি অর্থ উপদেষ্টা।

তবে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত বেতনকাঠামোয় নিচের দিকে বেতন-ভাতা বেশি বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বেতনকাঠামো পুরো মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে গেলে বাড়তি ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকা লাগবে।

বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা, এটা দ্বিগুণের বেশি বাড়বে বলে জানা গেছে। বর্তমানে সর্বোচ্চ ধাপে নির্ধারিত বেতন ৭৮ হাজার টাকা। এটা বাড়িয়ে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার বেশি করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত ১:৮ করার সুপারিশ রয়েছে।

এদিকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় ২২ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। নতুন বেতনকাঠামো আংশিক কার্যকর করার অংশ হিসেবেই এ পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছে সরকার।

গত বছরের ২৭ জুলাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণের জন্য বেতন কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রধান সাবেক অর্থসচিব ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। ২১ সদস্যের এ কমিশনকে ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন ২০১৫ সালের বেতনকাঠামো অনুসারে বেতন-ভাতা পান। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা এখন প্রায় ১৫ লাখ।

