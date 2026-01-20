Ajker Patrika

রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে ভয়ংকর

সবুর শুভ, চট্টগ্রাম ও সবুজ শর্মা শাকিল, সীতাকুণ্ড
নিহত র‍্যাব সদস্য আব্দুল মোতালেবের পরিবারের আহাজারি। গতকাল চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা স্টিল মিল এলাকায় র‍্যাব-৭ কার্যালয়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর, আলীনগর ও ছিন্নমূল; এসব এলাকার হাজারো পাহাড় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সন্ত্রাসী আলী আক্কাস, কাজী মশিউর রহমান, ইয়াসিন মিয়া, গোলাম গফুর, রোকন উদ্দিন ওরফে রোকন মেম্বার, রিদোয়ান ও গাজী সাদেকের নাম ঘুরেফিরে আসে। চার দশক ধরে ওই সব এলাকার সরকারি পাহাড় কেটে আবাসন গড়ে তোলার বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন অনেকটা অসহায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নব্বইয়ের দশকে সরকারি এসব পাহাড়ে প্রথম হাত দেন সন্ত্রাসী আলী আক্কাস। তাঁর সহযোগী ছিলেন উল্লিখিত সন্ত্রাসীরা। তার আগে এলাকাটি ছিল নয়নাভিরাম সবুজে আচ্ছাদিত গহিন পাহাড়। ২০০২ সাল থেকে এলাকাটিতে সন্ত্রাসী আলী আক্কাস বসতি গড়ে তোলেন। সরকারি বিভিন্ন সুবিধা আদায় এবং বৈধতা দাঁড় করাতে ২০০৪ সালে চট্টগ্রাম মহানগর ছিন্নমূল সমন্বয় সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন তিনি। এরপর কথিত বন্দুকযুদ্ধে আলী আক্কাস নিহত হলে এলাকার নিয়ন্ত্রণ একেক সময় একেক জনের হাতে চলে যায়। এখানে প্লট বিক্রি, আবাসন ও চাঁদাবাজির জন্য রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসীরাও জায়গাটি নিজেদের কবজায় রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে এখানে প্রায় দেড় লাখ মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে।

২০ হাজার থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত একেকটি সরকারি পাহাড়ি প্লট বিক্রি করে ওই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। ঘনবসতিপূর্ণ ওই এলাকার ভোটাররা যেকোনো নির্বাচনে ভোট দেন তাদের গডফাদারদের কথামতো। যখন যে দল ক্ষমতায় বসে সেই দলের আনুকূল্য নিয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে তারা। মূলত উল্লিখিত জনপদের ভোটাররা রাজনৈতিক দল কিংবা নেতার ‘ভোটের ঘুঁটি’ হিসেবে ব্যবহার হয় সব সরকারের আমলে। চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনের ৪ লাখ ২৭ হাজার ২০৬ ভোটারের বড় অংশ উল্লিখিত এলাকার। এমনটি বলেছেন স্থানীয় মানুষেরা। সন্ত্রাসীদের হাতে সর্বশেষ র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহত হওয়ার পর জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাস আবারও সামনে আসে।

এ বিষয়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান বলেন, ‘এই জঙ্গল সলিমপুর, যেটা সন্ত্রাসীদের একটা আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের এই অভয়াশ্রম আমরা অবশ্যই নির্মূল করব।’

তথ্য বলছে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইয়াসিন সীতাকুণ্ডের এমপি এস এম আল মামুনের আশ্রয়ে ছিলেন। ইয়াসিন এলাকার আলীনগর বহুমুখী সমিতির নেতৃত্বে রয়েছেন। অন্যদিকে মহানগর ছিন্নমূল বস্তিবাসী সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে রয়েছেন কাজী মশিউর, গাজী সাদেক। যাঁরা প্লট কিনেছেন তাঁরাই এ দুই সমিতির সদস্য। বর্তমানে এ দুটি সমিতিতে প্রায় ৩০ হাজার সদস্য/পরিবার রয়েছে। আলী নগরের নেতৃত্ব ইয়াসিনের হাতে থাকলেও জঙ্গল সলিমপুরের বাকি অংশের নেতৃত্ব রয়েছে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকন মেম্বারের হাতে।

সরকারি পাহাড় কেটে গড়া অবৈধ এই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সন্ত্রাসী বাহিনী অস্ত্র হাতে পাহারা দেয়। তাদের পাহারা অতিক্রম করে যতবারই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভিযান চালাতে গেছেন, ততবারই তাঁরা হামলা শিকার হয়েছেন। হামলা থেকে বাদ যাননি সাংবাদিকেরাও।

গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দখল-বেদখল নিয়ে সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।

সীতাকুণ্ড থানা-পুলিশ জানায়, ক্ষমতার পটপরিবর্তনের গত ১৬ মাসে জঙ্গল সলিমপুরে শ্রমিক দল নেতা মীর আরমানসহ চারজন খুন হন। মূলত পাহাড়ি এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বজায় রাখতে এসব খুনের ঘটনা ঘটে। জঙ্গল সলিমপুরের আলীনগর ও ছিন্নমূল এলাকা ইয়াসিনের দখলে ছিল। তবে গত আগস্টের পর আলীনগর দখলে নিতে হামলা চালান যুবদলের নেতা রোকন উদ্দিন ও তাঁর বাহিনী। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কাজী মশিউর, গাজী সাদেক ও গোলাম গফুর। তাঁরা আলীনগর দখল করতে বেশ কয়েক দফা হামলার ঘটনা ঘটান। কিন্তু ইয়াসিন বাহিনীর কাছে ধরাশায়ী হন রোকন উদ্দিন ও তাঁর অনুসারী বাহিনীর সদস্যরা। সর্বশেষ গত ৪ অক্টোবর ভোরে আলীনগর দখলের চেষ্টাকালে ইয়াসিন বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে রোকন বাহিনীর লোকজনের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তখন রোকন উদ্দিনের অনুসারী খলিলুর রহমানকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাইনুল ইসলাম বলেন, র‍্যাবের ওপর হামলা ও হতাহতের ঘটনায় মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হামলায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও অভিযানের বিষয়ে পরে জানানো হবে।

এদিকে ইয়াসিনের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি, অস্ত্র, ধর্ষণ, পরিবেশ আইন, প্রশাসনের ওপর হামলাসহ তিন ডজনের বেশি মামলা রয়েছে। আগে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে ভোল পাল্টেছেন তিনি। কাজী মশিউর আওয়ামী লীগের সমর্থক ও শীর্ষ সন্ত্রাসী। সীতাকুণ্ডের সাবেক এমপি এস এম আল মামুনের অনুসারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবেক ইউপি সদস্য গফুর ও আরিফ হোসেন। তাঁরা সীতাকুণ্ডের সাবেক এমপি দিদারুল আলম দিদারের সহযোগী হিসেবে পরিচিত। আর হাল আমলে আলোচিত যুবদলের নেতা রোকন উদ্দিন ওরফে রোকন মেম্বার চট্টগ্রামের একটি আসনের বিএনপির প্রার্থীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। ওই নেতার সঙ্গে তাঁর অনেক ছবি ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে জঙ্গল সলিমপুর ও আলীনগরে বড় ধরনের অভিযান চালালেও কোনো লাভ হয়নি। র‍্যাব, পুলিশ, ইউএনও, এসি ল্যান্ড হামলার শিকার হয়ে চুপসে যান। ওই সময় রাস্তা পর্যন্ত কেটে ফেলে ইয়াসিনের লোকজন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে অভিযান স্থগিত করতে বাধ্য করে জেলা প্রশাসনকে। চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী লিংক রোডের উত্তর পাশে ৩ হাজার ১০০ একর জায়গায় জঙ্গল সলিমপুরের অবস্থান। সীতাকুণ্ডে এটির অবস্থান হলেও এটি অনেকটা নগরের ভেতরেই। ৩ হাজার ১০০ একর খাসজমির বর্তমান মূল্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া জঙ্গল সলিমপুরে গাছসহ বিভিন্ন সরকারি সম্পদ রয়েছে। এসব সরকারি সম্পদ পাহাড়খেকো, ভূমিদস্যু ও সন্ত্রাসীরা দখল করে রেখেছেন। এখানে প্রতিদিন ধ্বংস করা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ।

২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর জঙ্গল সলিমপুর ছিন্নমূল বড়ইতলা ২ নম্বর সমাজ এলাকায় পাহাড় থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ শেষে ফেরার পথে হামলায় জেলা প্রশাসনের তৎকালীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. উমর ফারুক, সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফায়েল আহমেদসহ অন্তত ২০ জন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশও গুলি ছোড়ে। ২০২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি র‍্যাবের সঙ্গে জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছিল। একই বছরের ২ আগস্ট অবৈধ ঘরবাড়ি উচ্ছেদ অভিযান শেষে ফেরার পথে বাধা দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের লোকজনকে। ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আলীনগরে অবৈধ বসতি ভাঙতে যায় প্রশাসন। সেই সময় আলীনগরের সন্ত্রাসীরা পুলিশের ওপর হামলা করে। ২০১৯ সালে একবার অভিযানে গিয়ে এলাকাটিতে হামলার শিকার হয় পরিবেশ অধিদপ্তরের টিম।

