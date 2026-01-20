মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরের ৬০ ফিট এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মিরপুরের পীরেরবাগ আল মোবারক মসজিদের সামনে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মইনুল হক বলেন, সন্ধ্যায় বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে কতজন আহত হয়েছেন, তা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ মাগরিবের নামাজের পর দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় জামায়াতের নেতা-কর্মীরা মসজিদের ভেতরে আশ্রয় নিলে সেখানে তাঁদের আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। খবর পেয়ে মিরপুর মডেল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।
উপকমিশনার (ডিসি) মইনুল হক জানান, সংঘর্ষের সুনির্দিষ্ট কারণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের কাজ চলছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
