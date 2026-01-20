সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সরকারি কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) ও প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের (সিপিএফ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন গতকাল সোমবার জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯–এর রুল ১২(১) এবং অবদানকারী ভবিষ্য তহবিলের নিয়মাবলি, ১৯৭৯–এর রুল ১২ অনুযায়ী, সরকারি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত জিপিএফ ও সিপিএফের মুনাফার হার স্লাবভিত্তিক নির্ধারণ করা হলো।
নির্ধারিত হার অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জিপিএফ প্রারম্ভিক স্থিতির ওপর মুনাফার হার ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ১৩ শতাংশ। ১৫ লাখ ১ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ১২ শতাংশ। ৩০ লাখ ১ ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ১১ শতাংশ।
২০২৫-২৬ অর্থবছরে জমাকৃত চাঁদার ওপর মুনাফার হার ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্থিতির ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ। ১৫ লাখ ১ টাকা ও তদূর্ধ্ব স্থিতির ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, সব সিপিএফভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা একরকম নয়। তাই স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব আর্থিক বিধিবিধানের আলোকে জিপিএফের স্লাবভিত্তিক সর্বোচ্চ হারকে বিবেচনায় রেখে তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য মুনাফার হার নির্ধারণ করতে পারবে।
২০২৪–২৫ অর্থবছরেও জিপিএফ ও সিপিএফে মুনাফার হার একই ছিল। সে হিসেবে মুনাফার হার অপরিবর্তিত রইল।
সরকারি কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) ও প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের (সিপিএফ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন গতকাল সোমবার জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯–এর রুল ১২(১) এবং অবদানকারী ভবিষ্য তহবিলের নিয়মাবলি, ১৯৭৯–এর রুল ১২ অনুযায়ী, সরকারি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত জিপিএফ ও সিপিএফের মুনাফার হার স্লাবভিত্তিক নির্ধারণ করা হলো।
নির্ধারিত হার অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জিপিএফ প্রারম্ভিক স্থিতির ওপর মুনাফার হার ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ১৩ শতাংশ। ১৫ লাখ ১ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ১২ শতাংশ। ৩০ লাখ ১ ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ১১ শতাংশ।
২০২৫-২৬ অর্থবছরে জমাকৃত চাঁদার ওপর মুনাফার হার ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্থিতির ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ। ১৫ লাখ ১ টাকা ও তদূর্ধ্ব স্থিতির ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, সব সিপিএফভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা একরকম নয়। তাই স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব আর্থিক বিধিবিধানের আলোকে জিপিএফের স্লাবভিত্তিক সর্বোচ্চ হারকে বিবেচনায় রেখে তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য মুনাফার হার নির্ধারণ করতে পারবে।
২০২৪–২৫ অর্থবছরেও জিপিএফ ও সিপিএফে মুনাফার হার একই ছিল। সে হিসেবে মুনাফার হার অপরিবর্তিত রইল।
বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে প্রচলিত বেইলবন্ড (জামিননামা) দাখিল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল মাধ্যমে ই-বেইলবন্ড চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিচারপ্রার্থী, কারা প্রশাসন, আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ে সহায়কের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে। প্রথম৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পদ্মা সেতু টোল আদায়ের ক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। উদ্বোধনের পর থেকে আজ ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত সেতুটি থেকে মোট টোলের পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
আইনজীবী বলেন, মোয়াজ্জেম হোসেন পড়ে গিয়ে স্পাইনাল কর্ডে আঘাত পান। সেখান থেকে ফ্লুইড বের হচ্ছে। তিনি চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ড যেতে চান। ১৫ ফেব্রুয়ারি অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে র্যাবের এক কর্মকর্তা নিহতের ঘটনায় ‘কম্বাইন্ড অপারেশন’ চালানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান তিনি।৩ ঘণ্টা আগে