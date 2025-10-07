সুগন্ধায় ইলিশ ধরতে গিয়ে দুই জেলের ১৫ দিনের জেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় নদীতে মা ইলিশ ধরার অপরাধে দুই মৌসুমি জেলেকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার সুগন্ধা নদীতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার টেপাখালি গ্রামের আমির হোসেন হাওলাদারের ছেলে শামসুল হক হাওলাদার এবং বরিশালের উজিরপুর উপজেলার কমলাপুর গ্রামের মোবারক ব্যাপারীর ছেলে শাহ আলম ব্যাপারী।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারুক আহমেদ। আটক জেলেরা স্বীকার করেছেন, স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মা ইলিশ ধরার জন্য তাঁদের ভাড়ায় বাবুগঞ্জে নিয়ে আসেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা নাজমুস সালেহীন বলেন, মা ইলিশ শিকারে মৌসুমি জেলেদের সংখ্যা বেশি। বাবুগঞ্জের প্রকৃত জেলেরা এবার নদীতে নামছেন না।
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় নদীতে মা ইলিশ ধরার অপরাধে দুই মৌসুমি জেলেকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার সুগন্ধা নদীতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার টেপাখালি গ্রামের আমির হোসেন হাওলাদারের ছেলে শামসুল হক হাওলাদার এবং বরিশালের উজিরপুর উপজেলার কমলাপুর গ্রামের মোবারক ব্যাপারীর ছেলে শাহ আলম ব্যাপারী।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারুক আহমেদ। আটক জেলেরা স্বীকার করেছেন, স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মা ইলিশ ধরার জন্য তাঁদের ভাড়ায় বাবুগঞ্জে নিয়ে আসেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা নাজমুস সালেহীন বলেন, মা ইলিশ শিকারে মৌসুমি জেলেদের সংখ্যা বেশি। বাবুগঞ্জের প্রকৃত জেলেরা এবার নদীতে নামছেন না।
প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে পরিবার থেকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ায় অভিমানে এক নববধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নের দাদপুর গ্রাম থেকে হিরা খাতুন (২০) নামের ওই নববধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
দেশে অধূমপায়ী ও তরুণ প্রজন্মকে তামাকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবি জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএইচআরএফ)। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির সম্পৃক্ততা...৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিহারের বুদ্ধমূর্তির ও শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে (কাপড়) আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা বুদ্ধমূর্তির কপালে থাকা স্বর্ণের তিলকটি নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার শ্রীপুর-খরন্দ্বীপ ইউনিয়নের জ্যৈষ্ঠপুরা কেন্দ্রীয় বৈশালী বিহারে।১২ মিনিট আগে
পাবনা থেকে টাঙ্গাইল যাচ্ছিলেন মাইক্রোবাসচালক রাশেদুল ইসলাম (২০)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন টিপু সুলতান (২৮) নামের এক সহযোগী ও কয়েকজন যাত্রী। গাড়িটি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ওভারব্রিজ এলাকায় পৌঁছায় মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে। হঠাৎ একদল দুর্বৃত্ত পাথরের টুকরা ছুড়ে মারে গাড়িটির জানালায়।২৯ মিনিট আগে