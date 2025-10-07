Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

সুগন্ধায় ইলিশ ধরতে গিয়ে দুই জেলের ১৫ দিনের জেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সাজাপ্রাপ্ত জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাজাপ্রাপ্ত জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় নদীতে মা ইলিশ ধরার অপরাধে দুই মৌসুমি জেলেকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার সুগন্ধা নদীতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার টেপাখালি গ্রামের আমির হোসেন হাওলাদারের ছেলে শামসুল হক হাওলাদার এবং বরিশালের উজিরপুর উপজেলার কমলাপুর গ্রামের মোবারক ব্যাপারীর ছেলে শাহ আলম ব্যাপারী।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারুক আহমেদ। আটক জেলেরা স্বীকার করেছেন, স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মা ইলিশ ধরার জন্য তাঁদের ভাড়ায় বাবুগঞ্জে নিয়ে আসেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা নাজমুস সালেহীন বলেন, মা ইলিশ শিকারে মৌসুমি জেলেদের সংখ্যা বেশি। বাবুগঞ্জের প্রকৃত জেলেরা এবার নদীতে নামছেন না।

বিষয়:

ইলিশবরিশাল জেলাবাবুগঞ্জজেলবরিশাল বিভাগবরিশাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতি রাতে সাপ হয়ে দংশন করেন স্ত্রী, প্রশাসনে অভিযোগ স্বামীর

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

বিসিবির পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

স্বৈরাচারকে আশ্রয় দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মানুষের বিরাগভাজন হলে ‘আমাদের কিছু করার নেই’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সম্পর্কিত

প্রেমিকের বাড়ির সামনে কবর দেওয়ার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে নববধূর ‘আত্মহত্যা’

প্রেমিকের বাড়ির সামনে কবর দেওয়ার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে নববধূর ‘আত্মহত্যা’

আইন সংশোধনে তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক বাতিলের দাবি বিএইচআরএফের

আইন সংশোধনে তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক বাতিলের দাবি বিএইচআরএফের

চট্টগ্রামে শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রামে শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

রাত নামলেই আতঙ্ক কামারখন্দের সড়কে

রাত নামলেই আতঙ্ক কামারখন্দের সড়কে