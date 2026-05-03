গৌরনদীতে মহিসখোলা বিলে অবৈধ বাঁধ অপসারণ, কৃষকের স্বস্তি

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মহিসখোলা বিল এলাকায় অবৈধভাবে নির্মিত একটি বাঁধ অপসারণ করেছে প্রশাসন। আজ রোববার উপজেলায় মাহিলাড়া ও নলচিড়া ইউনিয়নের সংযোগস্থল মহিসখোলা বিলে এই অভিযান চালানো হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এক ব্যক্তি পানিপ্রবাহে বাধা দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করায় বিস্তীর্ণ জমিতে পানি নিষ্কাশন ও সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। এতে কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অভিযান চালিয়ে ৫০০-৬০০ একর জমির বোরো ধানসহ ফসল রক্ষায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নির্দেশনায় অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য বিভাগের প্রতিনিধি, বিএডিসির প্রকৌশলী, পুলিশ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন এবং বাঁধ অপসারণে স্বস্তি প্রকাশ করেন।
এ বিষয়ে ইউএনও মো. ইব্রাহীম বলেন, পাবলিক ইজমেন্ট বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট জমিতে কোনো ব্যক্তি এককভাবে বাধা সৃষ্টি করে পানিপ্রবাহ বন্ধ করতে পারেন না। এতে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়। এ ধরনের কাজ আইন ও মানবতাবিরোধী।
ইউএনও আরও বলেন, আজকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সতর্ক করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ে বসবাসরতদের সরে যেতে বলেছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রকৌশল বিভাগ। আজ রোববার নগরীর পাহাড়তলী, ফয়’স লেকসহ কয়েকটি এলাকায় মাইকিং করে এ প্রচার চালানো হয়।৮ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় এক কৃষকের গোয়ালঘরের তালা কেটে পাঁচটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগী পরিবারের।১৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনায় মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরের নামে মামলা করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার। ১২ বছরের ওই শিশু এখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং তার স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি রয়েছে। এদিকে ওই শিক্ষক এখন পলাতক।২০ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা রেলস্টেশনের অদূরে চলন্ত কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে ট্রেন থামিয়ে আগুন নেভানোয় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এতে কেউ হতাহত হয়নি।২৩ মিনিট আগে