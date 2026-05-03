গৌরনদীতে মহিসখোলা বিলে অবৈধ বাঁধ অপসারণ, কৃষকের স্বস্তি

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
গৌরনদীতে মহিসখোলা বিলে অবৈধ বাঁধ অপসারণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মহিসখোলা বিল এলাকায় অবৈধভাবে নির্মিত একটি বাঁধ অপসারণ করেছে প্রশাসন। আজ রোববার উপজেলায় মাহিলাড়া ও নলচিড়া ইউনিয়নের সংযোগস্থল মহিসখোলা বিলে এই অভিযান চালানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এক ব্যক্তি পানিপ্রবাহে বাধা দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করায় বিস্তীর্ণ জমিতে পানি নিষ্কাশন ও সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। এতে কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অভিযান চালিয়ে ৫০০-৬০০ একর জমির বোরো ধানসহ ফসল রক্ষায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নির্দেশনায় অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য বিভাগের প্রতিনিধি, বিএডিসির প্রকৌশলী, পুলিশ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন এবং বাঁধ অপসারণে স্বস্তি প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে ইউএনও মো. ইব্রাহীম বলেন, পাবলিক ইজমেন্ট বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট জমিতে কোনো ব্যক্তি এককভাবে বাধা সৃষ্টি করে পানিপ্রবাহ বন্ধ করতে পারেন না। এতে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়। এ ধরনের কাজ আইন ও মানবতাবিরোধী।

ইউএনও আরও বলেন, আজকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

