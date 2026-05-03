বগুড়ায় বৈদ্যুতিক সেলাই মেশিন বিস্ফোরণ, কিশোরীর মৃত্যু

বগুড়ার গাবতলীতে বৈদ্যুতিক সেলাই মেশিন বিস্ফোরণে শশী আক্তার (১৭) নামের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার দুর্গা হাটা ইউনিয়নের সোলারতাইর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত শশী আক্তার ওই এলাকার সবুজ প্রামাণিকের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে নিজ বাড়িতে বৈদ্যুতিক সেলাই মেশিনে কাজ করছিল শশী আক্তার। এ সময় হঠাৎ মেশিনটি বিস্ফোরিত হলে ঘরে আগুন ধরে যায়।
এ সময় পুরো ঘর বিদ্যুতায়িত হয়ে শশী আক্তার ঘটনাস্থলেই দগ্ধ হয়ে মারা যায়। আগুনে ঘরের আসবাবপত্রসহ প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে গাবতলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিব হাসান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সতর্ক করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ে বসবাসরতদের সরে যেতে বলেছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রকৌশল বিভাগ। আজ রোববার নগরীর পাহাড়তলী, ফয়’স লেকসহ কয়েকটি এলাকায় মাইকিং করে এ প্রচার চালানো হয়।৮ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় এক কৃষকের গোয়ালঘরের তালা কেটে পাঁচটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগী পরিবারের।১৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনায় মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরের নামে মামলা করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার। ১২ বছরের ওই শিশু এখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং তার স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি রয়েছে। এদিকে ওই শিক্ষক এখন পলাতক।২১ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা রেলস্টেশনের অদূরে চলন্ত কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে ট্রেন থামিয়ে আগুন নেভানোয় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এতে কেউ হতাহত হয়নি।২৪ মিনিট আগে