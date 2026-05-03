গাজীপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

গাজীপুরের পুবাইলের মাজুখান এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম লাল চান (৩৮), তিনি পুবাইলের করমতলা এলাকার মতি মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার রাত ৯টার দিকে লাল চান বাড়ি ফেরার পথে মাজুখান এলাকার কালু মার্কেট-সংলগ্ন রেললাইনে পৌঁছান। এ সময় ঢাকা থেকে সিলেটগামী একটি ট্রেন যাওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়।
এ বিষয়ে নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন জানান, ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।
