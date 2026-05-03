Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের পুবাইলের মাজুখান এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।‎

‎নিহত ব্যক্তির নাম লাল চান (৩৮), তিনি পুবাইলের করমতলা এলাকার মতি মিয়ার ছেলে।‎

‎স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার রাত ৯টার দিকে লাল চান বাড়ি ফেরার পথে মাজুখান এলাকার কালু মার্কেট-সংলগ্ন রেললাইনে পৌঁছান। এ সময় ঢাকা থেকে সিলেটগামী একটি ট্রেন যাওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়।‎

‎এ বিষয়ে নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন জানান, ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

গাজীপুরটঙ্গীঢাকা বিভাগট্রেনজেলার খবর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

চট্টগ্রামে পাহাড়ে বসবাসকারীদের সরে যেতে মাইকিং

কোরবানির ঈদের আগে ৫ গরু চুরি, নিঃস্ব কৃষক

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা ১২ বছরের শিশু, অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক পলাতক

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন

