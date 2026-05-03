Ajker Patrika
ভোলা

মেঘনা নদীতে বিকল বোটসহ ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করল কোস্ট গার্ড

ভোলা প্রতিনিধি
মেঘনা নদীতে বিকল বোটসহ ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করল কোস্ট গার্ড
মেঘনা নদীতে বিকল বোটসহ ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করল কোস্ট গার্ড। ছবি: সংগৃহীত

ভোলার মনপুরায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে নদীতে ভাসমান বিকল বোটসহ ১২ যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। আজ রোববার কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

এর আগে বিকেলে জেলার দুর্গম মনপুরা উপজেলার মেঘনা নদীতে একটি ইঞ্জিনচালিত যাত্রীবাহী কাঠের বোট প্রবল বাতাসে ইঞ্জিন বিকল হয়ে নদীতে ভাসতে থাকে। এ সময় বোটে থাকা এক যাত্রী জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল করে সহায়তা চাইলে বিষয়টি কোস্ট গার্ড অবগত হয়।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট মনপুরা থেকে একটি উদ্ধারকারী দল তাৎক্ষণিক ওই এলাকায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান চলাকালে ইঞ্জিন বিকল হয়ে নদীতে ভাসতে থাকা কাঠের বোটসহ ১২ যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

পরে উদ্ধার করা বোট ও যাত্রীদের মনপুরার হাজিরহাট-সংলগ্ন ঘাটে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বলেন, জনসেবায় কোস্ট গার্ড সর্বদা নিয়োজিত আছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে।

বিষয়:

ভোলাকোস্টগার্ডজেলার খবরমেঘনা নদী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে পাহাড়ে বসবাসকারীদের সরে যেতে মাইকিং

চট্টগ্রামে পাহাড়ে বসবাসকারীদের সরে যেতে মাইকিং

কোরবানির ঈদের আগে ৫ গরু চুরি, নিঃস্ব কৃষক

কোরবানির ঈদের আগে ৫ গরু চুরি, নিঃস্ব কৃষক

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা ১২ বছরের শিশু, অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক পলাতক

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা ১২ বছরের শিশু, অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক পলাতক

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন