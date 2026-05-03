মেঘনা নদীতে বিকল বোটসহ ১২ যাত্রীকে উদ্ধার করল কোস্ট গার্ড

ভোলার মনপুরায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে নদীতে ভাসমান বিকল বোটসহ ১২ যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। আজ রোববার কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
এর আগে বিকেলে জেলার দুর্গম মনপুরা উপজেলার মেঘনা নদীতে একটি ইঞ্জিনচালিত যাত্রীবাহী কাঠের বোট প্রবল বাতাসে ইঞ্জিন বিকল হয়ে নদীতে ভাসতে থাকে। এ সময় বোটে থাকা এক যাত্রী জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল করে সহায়তা চাইলে বিষয়টি কোস্ট গার্ড অবগত হয়।
প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট মনপুরা থেকে একটি উদ্ধারকারী দল তাৎক্ষণিক ওই এলাকায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযান চলাকালে ইঞ্জিন বিকল হয়ে নদীতে ভাসতে থাকা কাঠের বোটসহ ১২ যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।
পরে উদ্ধার করা বোট ও যাত্রীদের মনপুরার হাজিরহাট-সংলগ্ন ঘাটে পৌঁছে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বলেন, জনসেবায় কোস্ট গার্ড সর্বদা নিয়োজিত আছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে।
