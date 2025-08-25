বরিশালে শিক্ষা অফিস ও হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান বলেছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি কমাতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালো মানুষ গড়ে তোলা। আর সে কাজের শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। ভালো মানুষের অভাবেই দুর্নীতি বাড়ছে।
আজ সোমবার দুপুরে বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
জেমস গোল্ডম্যান আরও বলেছেন, ‘প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ বানানোর প্রথম স্তর। আমরা আশা করি, সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার কাজ এখান থেকেই শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরালো হবে। তখনই দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ সম্ভব হবে।
জেলা শিক্ষা অফিসে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ব্রিটিশ কূটনীতিক। এর আগে তিনি টিআইবির বরিশাল কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া তিনি বরিশাল সদর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতালের নানা সীমাবদ্ধতা ও সংকটের কথা তাঁকে অবহিত করা হয়। সমস্যাগুলোর সমাধানে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার আশ্বাস দেন জেমস গোল্ডম্যান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন টিআইবির সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ফারহানা ফেরদৌস, কো-অর্ডিনেটর কাজী শফিকুর রহমান, বরিশাল সনাক সভাপতি গাজী জাহিদ হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শাহ সাজেদা, শুভংকর চক্রবর্তী প্রমুখ।
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান বলেছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি কমাতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালো মানুষ গড়ে তোলা। আর সে কাজের শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। ভালো মানুষের অভাবেই দুর্নীতি বাড়ছে।
আজ সোমবার দুপুরে বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
জেমস গোল্ডম্যান আরও বলেছেন, ‘প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ বানানোর প্রথম স্তর। আমরা আশা করি, সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার কাজ এখান থেকেই শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরালো হবে। তখনই দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ সম্ভব হবে।
জেলা শিক্ষা অফিসে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ব্রিটিশ কূটনীতিক। এর আগে তিনি টিআইবির বরিশাল কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া তিনি বরিশাল সদর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতালের নানা সীমাবদ্ধতা ও সংকটের কথা তাঁকে অবহিত করা হয়। সমস্যাগুলোর সমাধানে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার আশ্বাস দেন জেমস গোল্ডম্যান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন টিআইবির সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ফারহানা ফেরদৌস, কো-অর্ডিনেটর কাজী শফিকুর রহমান, বরিশাল সনাক সভাপতি গাজী জাহিদ হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শাহ সাজেদা, শুভংকর চক্রবর্তী প্রমুখ।
পঞ্চগড় সদর উপজেলার সেটেলমেন্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে অফিসের ভেতর থেকে চার দালালকে আটক করেন দুদক কর্মকর্তারা।২ মিনিট আগে
হাইকোর্টে বিচার চলাকালে এজলাসে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ পড়েন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নুরুল আমিন মিয়া। পরে উপস্থিত অন্য আইনজীবীরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।৫ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় নাজমুল হুদা চাঁদ (২৮) নামের এক কলেজছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার ধারাবাশাইল বাজার থেকে কোটালীপাড়া থানা-পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। নাজমুল হুদা চাঁদ মাচারতারা গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে ও কোটালীপাড়া সরকারি কলেজের ছাত্র।১৬ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আয়োজনে আজ সোমবার গণশুনানি হয়েছে। এতে অভিযোগ করায় সদর উপজেলার মগড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ একজনকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে আজ শুনানিতে ২৯টি দপ্তরের বিরুদ্ধে ১৫১টি অভিযোগ আনেন ভুক্তভোগীরা।৪২ মিনিট আগে