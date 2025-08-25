Ajker Patrika
বরিশালে শিক্ষা অফিস ও হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২২: ০৫
বরিশালে ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যানসহ অন্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান বলেছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি কমাতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালো মানুষ গড়ে তোলা। আর সে কাজের শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। ভালো মানুষের অভাবেই দুর্নীতি বাড়ছে।

আজ সোমবার দুপুরে বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

জেমস গোল্ডম্যান আরও বলেছেন, ‘প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ বানানোর প্রথম স্তর। আমরা আশা করি, সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার কাজ এখান থেকেই শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরালো হবে। তখনই দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ সম্ভব হবে।

জেলা শিক্ষা অফিসে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ব্রিটিশ কূটনীতিক। এর আগে তিনি টিআইবির বরিশাল কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া তিনি বরিশাল সদর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতালের নানা সীমাবদ্ধতা ও সংকটের কথা তাঁকে অবহিত করা হয়। সমস্যাগুলোর সমাধানে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার আশ্বাস দেন জেমস গোল্ডম্যান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন টিআইবির সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ফারহানা ফেরদৌস, কো-অর্ডিনেটর কাজী শফিকুর রহমান, বরিশাল সনাক সভাপতি গাজী জাহিদ হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শাহ সাজেদা, শুভংকর চক্রবর্তী প্রমুখ।

বরিশাল জেলাদুর্নীতিবরিশাল বিভাগবরিশাল সদরহাইকমিশনার
