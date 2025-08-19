Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

শেবাচিম হাসপাতাল: ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৩৭
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার শেষে কাজে ফিরেছেন। ৪৮ ঘণ্টা রোগীদের ভোগান্তি শেষে মঙ্গলবার বেলা ৩টা থেকে কর্মস্থলে রোগীর সেবার কাজে ফেরেন তাঁরা।

যদিও ওই ৪৮ ঘণ্টায় শেবাচিম হাসপাতালে রোগীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ে। গত দুই দিন বহির্বিভাগে চিকিৎসা হয়নি। আন্তবিভাগেও সিনিয়র চিকিৎসকেরা ছিলেন না। হাসপাতালে রোগীর সেবায় ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা না থাকায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চরম ভোগান্তিতে পড়ে রোগীরা। ভর্তিও হতে পারেনি অনেকে। আবার চিকিৎসা না পেয়ে বাড়ি ফিরে যান কেউ কেউ।

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের পক্ষে আজ ডা. মো. নাজমুল হুদা বলেন, ‘হাসপাতালের পরিচালকের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বেলা ৩টায় কর্মস্থলে ফিরেছি। এর আগে গত ১৭ আগস্ট বিকেল থেকে আমরা কর্মবিরতিতে যাই। পুলিশ হামলাকারী একজনকে গ্রেপ্তার করছে। বাকি দাবিগুলো বিষয়ে পরিচালক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছি।’

মিড লেভেল ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. শাখাওয়াত হোসেন সৈকত জানান, সিনিয়র, মিডসহ সব চিকিৎসকসহ ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা হাসপাতালে রোগী সেবা দিচ্ছেন।

হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এ কে এম মশিউল মুনীর বলেন, ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। ইতিমধ্যে কাজে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন চিকিৎসকের ওপর হামলা ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হামলাকারী একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তার অভিযান চলছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাহাসপাতালবরিশাল বিভাগশেবাচিমবরিশালজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে যুবকের ৭ বছরের কারাদণ্ড

মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে যুবকের ৭ বছরের কারাদণ্ড

সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১০

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১০