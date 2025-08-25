Ajker Patrika
জয়ন্তী নদীর ভাঙন থেকে রক্ষার দাবি এলাকাবাসীর

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মুলাদীর নাজিরপুর ইউনিয়নের ঘোষেরচর এলাকায় মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের মুলাদীতে জয়ন্তী নদীর ভাঙনের মুখে পড়েছে শতাধিক বসতবাড়ি ও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠান রক্ষায় স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের ঘোষেরচর, জালালপুর, চরনাজিরপুর এলাকায় ব্যাপক ভাঙন দেখা দেওয়ায় ওই এলাকার বাসিন্দারা এ দাবি জানান। তারা ভিটেমাটি রক্ষার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে গতকাল রোববার দুপুরে নাজিরপুর ইউনিয়নের ঘোষেরচর এলাকায় এ মানববন্ধন করে। এতে ঘোষেরচর দাখিল মাদ্রাসা, জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ নেন।

নাজিরপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা শহীদ তালুকদার জানান, বর্ষা মৌসুমে জয়ন্তী নদীতে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক ফসলি জমি ও বাড়িঘর নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনের হুমকিতে পড়েছে ঘোষেরচর দাখিল মাদ্রাসা, জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরও কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নদীভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিলীন হয়ে যাবে। অনেক পরিবার ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ঘোষেরচর দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. সাইফুল ইসলাম জানান, জয়ন্তী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার ফলে ভাঙন দেখা দিয়েছে। মাদ্রাসা থেকে মাত্র ১২-১৫ হাত দূরত্বে জয়ন্তী নদী চলে এসেছে। মাদ্রাসাটি সরিয়ে নেওয়ার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে মাদ্রাসাটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘জয়ন্তী নদী ভাঙন রোধে নাজিরপুর ইউনিয়নের বাসিন্দারা লিখিত দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডে সুপারিশসহ পাঠানো হয়েছে। তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।’

বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাবুগঞ্জ উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মুশফিকুর রহমান শুভ বলেন, জয়ন্তী নদী ভাঙন কবলিত এলাকা ইতিমধ্যে পরিদর্শন করা হয়েছে। বসতবাড়ি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

